https://ria.ru/20220518/erevan-1789317415.html

Противники премьера Армении начали митинг в Ереване

Противники премьера Армении начали митинг в Ереване - РИА Новости, 18.05.2022

Противники премьера Армении начали митинг в Ереване

Противники премьера Армении Никола Пашиняна начинают очередной митинг в Ереване, передает в среду корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T18:34

2022-05-18T18:34

2022-05-18T18:34

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ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Противники премьера Армении Никола Пашиняна начинают очередной митинг в Ереване, передает в среду корреспондент РИА Новости.На площади Франции, которая стала своеобразным штабом оппозиции, собрались несколько тысяч человек. Здесь же дежурят сотни сотрудников полиции, но в происходящее они не вмешиваются.Ранее в среду по всему Еревану проходили многочисленные "акции неповиновения". Сторонники оппозиции блокировали перекрестки, мешая проезду транспорта. Полиция не успевала реагировать на все акции, проходившие в разных местах города. Зачастую к тому времени, когда к месту протеста прибывали внушительные силы силовиков, сторонники оппозиции успевали перегруппироваться и переместиться в новую точку.Помимо дорог митингующие впервые с начала протестов блокировали работу ереванского метро. Они садились в дверях вагонов и не давали составу тронуться.По данным правоохранительных органов, за участие в акциях протеста в среду задержаны более 300 человек.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.

https://ria.ru/20220518/armeniya-1789180280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, армения, ереван, никол пашинян