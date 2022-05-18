https://ria.ru/20220518/erevan-1789317415.html
Противники премьера Армении начали митинг в Ереване
Противники премьера Армении начали митинг в Ереване - РИА Новости, 18.05.2022
Противники премьера Армении начали митинг в Ереване
Противники премьера Армении Никола Пашиняна начинают очередной митинг в Ереване, передает в среду корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T18:34
2022-05-18T18:34
2022-05-18T18:34
в мире
армения
ереван
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ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Противники премьера Армении Никола Пашиняна начинают очередной митинг в Ереване, передает в среду корреспондент РИА Новости.На площади Франции, которая стала своеобразным штабом оппозиции, собрались несколько тысяч человек. Здесь же дежурят сотни сотрудников полиции, но в происходящее они не вмешиваются.Ранее в среду по всему Еревану проходили многочисленные "акции неповиновения". Сторонники оппозиции блокировали перекрестки, мешая проезду транспорта. Полиция не успевала реагировать на все акции, проходившие в разных местах города. Зачастую к тому времени, когда к месту протеста прибывали внушительные силы силовиков, сторонники оппозиции успевали перегруппироваться и переместиться в новую точку.Помимо дорог митингующие впервые с начала протестов блокировали работу ереванского метро. Они садились в дверях вагонов и не давали составу тронуться.По данным правоохранительных органов, за участие в акциях протеста в среду задержаны более 300 человек.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
https://ria.ru/20220518/armeniya-1789180280.html
https://ria.ru/20220518/erevan-1789290157.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, ереван, никол пашинян
Противники премьера Армении начали митинг в Ереване
Противники премьера Армении Пашиняна начали очередной митинг в Ереване
ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Противники премьера Армении Никола Пашиняна начинают очередной митинг в Ереване, передает в среду корреспондент РИА Новости.
На площади Франции, которая стала своеобразным штабом оппозиции, собрались несколько тысяч человек. Здесь же дежурят сотни сотрудников полиции, но в происходящее они не вмешиваются.
Ранее в среду по всему Еревану
проходили многочисленные "акции неповиновения". Сторонники оппозиции блокировали перекрестки, мешая проезду транспорта. Полиция не успевала реагировать на все акции, проходившие в разных местах города. Зачастую к тому времени, когда к месту протеста прибывали внушительные силы силовиков, сторонники оппозиции успевали перегруппироваться и переместиться в новую точку.
Помимо дорог митингующие впервые с начала протестов блокировали работу ереванского метро. Они садились в дверях вагонов и не давали составу тронуться.
По данным правоохранительных органов, за участие в акциях протеста в среду задержаны более 300 человек.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении
. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.