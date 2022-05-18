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Армянская оппозиция начала массовое шествие в Ереване - РИА Новости, 18.05.2022
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Армянская оппозиция начала массовое шествие в Ереване
Армянская оппозиция начала массовое шествие в Ереване - РИА Новости, 18.05.2022
Армянская оппозиция начала массовое шествие в Ереване
Армянская оппозиция одновременно с акциями неповиновения начинает массовое шествие в Ереване, передает в среду корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:31
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в мире
ереван
армения
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ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Армянская оппозиция одновременно с акциями неповиновения начинает массовое шествие в Ереване, передает в среду корреспондент РИА Новости.В марше, стартовавшем с ереванской площади Франции, принимают участие несколько сотен человек. Они поют патриотические песни и скандируют антиправительственные лозунги.Одновременно с шествием по всему Еревану проходят многочисленные "акции неповиновения". Сторонники оппозиции блокируют перекрестки, мешая проезду транспорта. Полиция не успевает реагировать на все акции, проходящие в разных местах города. Зачастую к тому времени, когда к месту протеста прибывают внушительные силы силовиков, сторонники оппозиции успевают перегруппироваться и переместиться в новую точку.Помимо дорог, митингующие впервые с начала протестов заблокировали работу ереванского метро. Они садились в дверях вагонов и не давали составу тронуться.По данным правоохранительных органов, за участие в акциях протеста в среду задержаны около 300 человек.В среду в Ереване продолжились акции протеста, их участники перекрывают улицы армянской столицы. По последним данным задержаны около 280 человек.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
ереван
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Кадры протестов оппозиции и задержаний участников
В Ереване продолжаются протесты оппозиции, полиция задерживает участников
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в мире, ереван, армения, видео
Армянская оппозиция начала массовое шествие в Ереване
ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Армянская оппозиция одновременно с акциями неповиновения начинает массовое шествие в Ереване, передает в среду корреспондент РИА Новости.
2022-05-18T11:31
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PT0M28S
11:31 18.05.2022 (обновлено: 13:43 18.05.2022)
 
Армянская оппозиция начала массовое шествие в Ереване

В массовом шествии армянской оппозиции в Ереване участвуют несколько сотен человек

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ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Армянская оппозиция одновременно с акциями неповиновения начинает массовое шествие в Ереване, передает в среду корреспондент РИА Новости.
В марше, стартовавшем с ереванской площади Франции, принимают участие несколько сотен человек. Они поют патриотические песни и скандируют антиправительственные лозунги.
Одновременно с шествием по всему Еревану проходят многочисленные "акции неповиновения". Сторонники оппозиции блокируют перекрестки, мешая проезду транспорта. Полиция не успевает реагировать на все акции, проходящие в разных местах города. Зачастую к тому времени, когда к месту протеста прибывают внушительные силы силовиков, сторонники оппозиции успевают перегруппироваться и переместиться в новую точку.
Помимо дорог, митингующие впервые с начала протестов заблокировали работу ереванского метро. Они садились в дверях вагонов и не давали составу тронуться.
По данным правоохранительных органов, за участие в акциях протеста в среду задержаны около 300 человек.
В среду в Ереване продолжились акции протеста, их участники перекрывают улицы армянской столицы. По последним данным задержаны около 280 человек.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.
 
В миреЕреванАрмения
 
 
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