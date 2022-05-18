https://ria.ru/20220518/erevan-1789165929.html
На акциях протеста в Ереване задержали несколько сотен человек
На акциях протеста в Ереване задержали несколько сотен человек - РИА Новости, 18.05.2022
На акциях протеста в Ереване задержали несколько сотен человек
На акциях протеста в Ереване задержали около 300 человек, заявили РИА Новости в полиции. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T09:57
2022-05-18T09:57
2022-05-18T13:44
в мире
ереван
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ЕРЕВАН, 18 мая — РИА Новости. На акциях протеста в Ереване задержали около 300 человек, заявили РИА Новости в полиции."По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 277 человек", — сказал собеседник агентства.Ранее сообщалось о 73 задержанных.С утра армянская оппозиция проводит очередные массовые акции протеста. Митингующие намерены парализовать транспортное движение, а в случае необходимости — блокировать госучреждения.Митинги c требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна проходят по всей Армении с 25 апреля. Поводом для недовольства стали его недавние высказывания по поводу Нагорного Карабаха. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана.Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении "сдать Карабах", заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.
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Кадры протестов оппозиции и задержаний участников
В Ереване продолжаются протесты оппозиции, полиция задерживает участников
2022-05-18T09:57
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РИА Новости
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в мире, ереван, армения
09:57 18.05.2022 (обновлено: 13:44 18.05.2022)
На акциях протеста в Ереване задержали несколько сотен человек
На акциях протеста в Ереване задержали около 300 человек
ЕРЕВАН, 18 мая — РИА Новости. На акциях протеста в Ереване задержали около 300 человек, заявили РИА Новости в полиции.
"По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 277 человек", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о 73 задержанных.
С утра армянская оппозиция проводит очередные массовые акции протеста. Митингующие намерены парализовать транспортное движение, а в случае необходимости — блокировать госучреждения.
Митинги c требованием отставки премьер-министра Никола Пашиняна
проходят по всей Армении
с 25 апреля. Поводом для недовольства стали его недавние высказывания по поводу Нагорного Карабаха
. По словам премьер-министра, международное сообщество призывает Армению снизить планку в вопросе статуса непризнанной республики и предупреждает об опасности непризнания территориальной целостности Азербайджана
.
Оппозиция обвиняет Пашиняна в намерении "сдать Карабах", заявляя, что его политика грозит не только новыми уступками, но и потерей государственности.