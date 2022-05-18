https://ria.ru/20220518/erevan-1789161344.html
Протестующие в Ереване убедили полицию освободить задержанных
Протестующие в Ереване убедили полицию освободить задержанных - РИА Новости, 18.05.2022
Протестующие в Ереване убедили полицию освободить задержанных
Участники акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна остановили автобус, перевозящий задержанных, убедив... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T09:29
2022-05-18T09:29
2022-05-18T09:30
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ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна остановили автобус, перевозящий задержанных, убедив полицейских освободить их, передаёт корреспондент РИА Новости.На одной из центральных улиц Еревана противники Пашиняна перекрыли движение, увидели подъезжающий автобус, пригрозив преградить путь машине. Они убедили полицию освободить задержанных.Накануне вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что акции протеста продолжатся в среду с 07.00 мск, митингующие намерены парализовать транспортное движение, в случае необходимости - блокировать здания госучреждений.Во вторник в Ереване были задержаны, по данным полиции, 417 участников акций, Сагателян же назвал цифру в 600 человек.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
https://ria.ru/20220517/erevan-1788931652.html
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в мире, ереван, армения, нагорно-карабахская республика
09:29 18.05.2022 (обновлено: 09:30 18.05.2022)
Протестующие в Ереване убедили полицию освободить задержанных
Протестующие в Ереване остановили автобус с задержанными, убедив полицию их освободить
ЕРЕВАН, 18 мая - РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна остановили автобус, перевозящий задержанных, убедив полицейских освободить их, передаёт корреспондент РИА Новости.
На одной из центральных улиц Еревана
противники Пашиняна перекрыли движение, увидели подъезжающий автобус, пригрозив преградить путь машине. Они убедили полицию освободить задержанных.
Накануне вице-спикер армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Ишхан Сагателян заявил, что акции протеста продолжатся в среду с 07.00 мск, митингующие намерены парализовать транспортное движение, в случае необходимости - блокировать здания госучреждений.
Во вторник в Ереване были задержаны, по данным полиции, 417 участников акций, Сагателян же назвал цифру в 600 человек.
С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении
. Их участники убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности и угрожает существованию непризнанной Нагорно-Карабахской республики
.