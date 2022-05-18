https://ria.ru/20220518/erevan-1789154350.html

В Ереване начались задержания участников акции протеста

В Ереване начались задержания участников акции протеста - РИА Новости, 18.05.2022

В Ереване начались задержания участников акции протеста

Полиция начала задержания участников акции протеста оппозиции в Ереване, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T08:31

2022-05-18T08:31

2022-05-18T08:31

в мире

ереван

армения

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ЕРЕВАН, 18 мая – РИА Новости. Полиция начала задержания участников акции протеста оппозиции в Ереване, требующей отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, передаёт корреспондент РИА Новости.Оппозиционеры блокируют улицы, пытаясь парализовать транспортное движение в столице.Полицейские в центре Еревана усадили в машины нескольких протестующих, в том числе бывшего вице-спикер парламента Эдуарда Шармазанова.С 25 апреля оппозиция проводит акции протеста по всей Армении. Участники акций убеждены, что политика властей грозит стране потерей государственности.

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армения

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ереван, армения