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"Ростех" начал серийное производство газотурбинных двигателей М-55Р
"Ростех" начал серийное производство газотурбинных двигателей М-55Р - РИА Новости, 18.05.2022
"Ростех" начал серийное производство газотурбинных двигателей М-55Р
"Ростех" освоил серийное производство новых газотурбинных двигателей М-55Р для российских фрегатов, доложил глава госкорпорации Сергей Чемезов президенту России РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:25
2022-05-18T14:25
2022-05-18T14:33
безопасность
технологии
сергей чемезов
ростех
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "Ростех" освоил серийное производство новых газотурбинных двигателей М-55Р для российских фрегатов, доложил глава госкорпорации Сергей Чемезов президенту России Владимиру Путину.Новый агрегат создан для оснащения строящейся серии фрегатов проекта 22350 в рамках программы импортозамещения по замене силовых установок, которые ранее поставляла Украина.Первым фрегатом, оснащенным новым двигателем, стал третий в серии фрегат "Адмирал Головко".
https://ria.ru/20220310/gosoboronzakaz-1777429595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, технологии, сергей чемезов, ростех
14:25 18.05.2022 (обновлено: 14:33 18.05.2022)
"Ростех" начал серийное производство газотурбинных двигателей М-55Р
Глава "Ростеха" Чемезов: в России запустили производство двигателей М-55Р для фрегатов
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. "Ростех" освоил серийное производство новых газотурбинных двигателей М-55Р для российских фрегатов, доложил глава госкорпорации Сергей Чемезов президенту России Владимиру Путину.
"Создали новый морской дизель-газотурбинный агрегат М-55Р, это новый двигатель, который устанавливается на наши фрегаты. Это первый наш российский такой двигатель. Уже серийно начинаем его выпускать", - сообщил Чемезов.
Новый агрегат создан для оснащения строящейся серии фрегатов проекта 22350 в рамках программы импортозамещения по замене силовых установок, которые ранее поставляла Украина.
Первым фрегатом, оснащенным новым двигателем, стал третий в серии фрегат "Адмирал Головко".