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Серийный выпуск тяжелых ударных дронов "Охотник" начнется в 2023 году - РИА Новости, 18.05.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220518/dron-1789229802.html
Серийный выпуск тяжелых ударных дронов "Охотник" начнется в 2023 году
Серийный выпуск тяжелых ударных дронов "Охотник" начнется в 2023 году - РИА Новости, 18.05.2022
Серийный выпуск тяжелых ударных дронов "Охотник" начнется в 2023 году
Серийное производство тяжелых ударных беспилотников "Охотник" для Минобороны РФ начнется в 2023 году, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T14:04
2022-05-18T14:10
новое оружие россии
безопасность
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей чемезов
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Серийное производство тяжелых ударных беспилотников "Охотник" для Минобороны РФ начнется в 2023 году, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов."Беспилотник "Охотник", его отличительной чертой является плоское сопло двигателя. Новое техническое решение сделало авиационный комплекс менее заметным для радиолокаторов. Кроме того, для беспилотника создается новый наземный пункт управления. В 2021 году состоялась выкатка первого летного образца, и в 2023 мы начнем уже серийно производить и поставлять министерству обороны", - сказал глава Ростеха.Ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. Его длина 14 метров, размах крыла - 19 метров, взлетная масса более 20 тонн. Дрон выполнили по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.
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безопасность, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей чемезов
14:04 18.05.2022 (обновлено: 14:10 18.05.2022)
 
Серийный выпуск тяжелых ударных дронов "Охотник" начнется в 2023 году

Чемезов: серийный выпуск ударных дронов "Охотник" для Минобороны начнется в 2023 году

© РИА Новости / Минобороны РФ / Перейти в фотобанкБеспилотный летательный аппарат "Охотник"
Беспилотный летательный аппарат Охотник - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Минобороны РФ
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Беспилотный летательный аппарат "Охотник". Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Серийное производство тяжелых ударных беспилотников "Охотник" для Минобороны РФ начнется в 2023 году, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов.
"Беспилотник "Охотник", его отличительной чертой является плоское сопло двигателя. Новое техническое решение сделало авиационный комплекс менее заметным для радиолокаторов. Кроме того, для беспилотника создается новый наземный пункт управления. В 2021 году состоялась выкатка первого летного образца, и в 2023 мы начнем уже серийно производить и поставлять министерству обороны", - сказал глава Ростеха.
Ударный беспилотный летательный аппарат "Охотник" разработан в ОКБ Сухого. Его длина 14 метров, размах крыла - 19 метров, взлетная масса более 20 тонн. Дрон выполнили по схеме "летающее крыло" с применением материалов, снижающих радиолокационную заметность.
 
Новое оружие РоссииБезопасностьРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Сергей Чемезов
 
 
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