https://ria.ru/20220518/donetsk-1789140246.html
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града" - РИА Новости, 18.05.2022
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T00:05
2022-05-18T00:05
2022-05-18T00:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 20 ракет из БМ-21 "Град", сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220517/obstrel-1789134790.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, россия, донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Донецк из "Града"
Украинские войска выпустили 20 ракет из БМ-21 "Град" по Донецку