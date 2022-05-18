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Силуанов исключил возможность дефолта из-за недоступности валютных платежей - РИА Новости, 18.05.2022
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Силуанов исключил возможность дефолта из-за недоступности валютных платежей
Силуанов исключил возможность дефолта из-за недоступности валютных платежей - РИА Новости, 18.05.2022
Силуанов исключил возможность дефолта из-за недоступности валютных платежей
Россия будет платить в рублях иностранным держателям долга, если западная инфраструктура для проведения валютных платежей окажется для нее закрыта, заявил... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:32
2022-05-18T13:32
экономика
россия
сша
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия будет платить в рублях иностранным держателям долга, если западная инфраструктура для проведения валютных платежей окажется для нее закрыта, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на федеральном просветительском марафоне общества "Новые горизонты".Агентство Bloomberg с ссылкой на источники сообщило во вторник, что правительство США готово полностью заблокировать России возможность проводить выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая. До этого срока Россия могла платить по своим валютным займам из замороженных резервов в соответствии с выданной управлением контроля за иностранными активами США (OFAC) лицензией, хотя это и требовало выдачи отдельных разрешений американским банкам. Эта лицензия была выдана России 2 апреля после заморозки ее золотовалютных резервов – с тех пор Минфин России провел купонные выплаты по ряду выпусков суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах."Вы знаете, что 25 числа этого месяца у нас заканчивается так называемая лицензия на право расчетов по внешним долгам. Лицензию нам дали – дали право рассчитываться по долгам. Это их демократические такие принципы: мы даем вам право рассчитаться по долгам. 26 числа скажут: нет у вас такого права. А потом скажут: видите – Россия не рассчиталась по долгам", – сказал Силуанов."Такая западная демократия в финансов секторе тоже имеет место быть", - поиронизировал он.В случае прекращения действия этой лицензии Минфин будет обслуживать внешний долг РФ в рублях, заверил Силуанов. "Будем рассчитываться в рублях. Деньги у нас есть", - подчеркнул глава Минфина.
https://ria.ru/20220518/sanktsii-1789195037.html
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экономика, россия, сша, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов
13:32 18.05.2022
 
Силуанов исключил возможность дефолта из-за недоступности валютных платежей

Силуанов: Россия будет гасить внешний долг рублями при недоступности валютных платежей

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия будет платить в рублях иностранным держателям долга, если западная инфраструктура для проведения валютных платежей окажется для нее закрыта, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на федеральном просветительском марафоне общества "Новые горизонты".
"Мы не будем никакие дефолты объявлять, мы не собираемся, у нас деньги есть. Если только западные страны не сделают так, что расчеты по нашим долгам будут невозможны для России – ну тогда они скажут: "Ну вот, видите – Россия не может заплатить по своим обязательствам". Но мы сможем заплатить, в конечном счете заплатим в рублях иностранцам, если для нас будет закрыта западная инфраструктура", - сказал глава Минфина РФ.
Агентство Bloomberg с ссылкой на источники сообщило во вторник, что правительство США готово полностью заблокировать России возможность проводить выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая. До этого срока Россия могла платить по своим валютным займам из замороженных резервов в соответствии с выданной управлением контроля за иностранными активами США (OFAC) лицензией, хотя это и требовало выдачи отдельных разрешений американским банкам. Эта лицензия была выдана России 2 апреля после заморозки ее золотовалютных резервов – с тех пор Минфин России провел купонные выплаты по ряду выпусков суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах.
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
11:58
Силуанов считает, что спад российской экономики не будет слишком серьезным
"Вы знаете, что 25 числа этого месяца у нас заканчивается так называемая лицензия на право расчетов по внешним долгам. Лицензию нам дали – дали право рассчитываться по долгам. Это их демократические такие принципы: мы даем вам право рассчитаться по долгам. 26 числа скажут: нет у вас такого права. А потом скажут: видите – Россия не рассчиталась по долгам", – сказал Силуанов.
"Такая западная демократия в финансов секторе тоже имеет место быть", - поиронизировал он.
В случае прекращения действия этой лицензии Минфин будет обслуживать внешний долг РФ в рублях, заверил Силуанов. "Будем рассчитываться в рублях. Деньги у нас есть", - подчеркнул глава Минфина.
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 16:39В России
Внешний долг России сократился на 26,5 миллиарда долларов
 
ЭкономикаРоссияСШАМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон Силуанов
 
 
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