Силуанов исключил возможность дефолта из-за недоступности валютных платежей
Силуанов: Россия будет гасить внешний долг рублями при недоступности валютных платежей
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Россия будет платить в рублях иностранным держателям долга, если западная инфраструктура для проведения валютных платежей окажется для нее закрыта, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая на федеральном просветительском марафоне общества "Новые горизонты".
"Мы не будем никакие дефолты объявлять, мы не собираемся, у нас деньги есть. Если только западные страны не сделают так, что расчеты по нашим долгам будут невозможны для России – ну тогда они скажут: "Ну вот, видите – Россия не может заплатить по своим обязательствам". Но мы сможем заплатить, в конечном счете заплатим в рублях иностранцам, если для нас будет закрыта западная инфраструктура", - сказал глава Минфина РФ.
Агентство Bloomberg с ссылкой на источники сообщило во вторник, что правительство США готово полностью заблокировать России возможность проводить выплаты по облигациям после истечения крайнего срока 25 мая. До этого срока Россия могла платить по своим валютным займам из замороженных резервов в соответствии с выданной управлением контроля за иностранными активами США (OFAC) лицензией, хотя это и требовало выдачи отдельных разрешений американским банкам. Эта лицензия была выдана России 2 апреля после заморозки ее золотовалютных резервов – с тех пор Минфин России провел купонные выплаты по ряду выпусков суверенных еврооблигаций, номинированных в долларах.
"Вы знаете, что 25 числа этого месяца у нас заканчивается так называемая лицензия на право расчетов по внешним долгам. Лицензию нам дали – дали право рассчитываться по долгам. Это их демократические такие принципы: мы даем вам право рассчитаться по долгам. 26 числа скажут: нет у вас такого права. А потом скажут: видите – Россия не рассчиталась по долгам", – сказал Силуанов.
"Такая западная демократия в финансов секторе тоже имеет место быть", - поиронизировал он.
В случае прекращения действия этой лицензии Минфин будет обслуживать внешний долг РФ в рублях, заверил Силуанов. "Будем рассчитываться в рублях. Деньги у нас есть", - подчеркнул глава Минфина.