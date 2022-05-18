https://ria.ru/20220518/dokuchaevsk-1789152330.html

Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР из "Града"

Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР из "Града" - РИА Новости, 18.05.2022

Украинские войска обстреляли Докучаевск в ДНР из "Града"

Украинские войска в 07.40 обстреляли Докучаевск, выпустив шесть ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T07:58

2022-05-18T07:58

2022-05-18T08:14

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

докучаевск

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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Украинские войска в 07.40 обстреляли Докучаевск, выпустив шесть ракет из РСЗО "Град", сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.40 (совпадает с мск) - н.п. Новомихайловка - н.п. Докучаевск: выпущено 6 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства, опубликованном в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/zapugany-1789150435.html

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докучаевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецкая народная республика, украина, докучаевск