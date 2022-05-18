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Путин в среду заслушает доклад главы "Ростеха" - РИА Новости, 18.05.2022
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Путин в среду заслушает доклад главы "Ростеха"
Путин в среду заслушает доклад главы "Ростеха" - РИА Новости, 18.05.2022
Путин в среду заслушает доклад главы "Ростеха"
Президент России Владимир Путин в среду заслушает доклад главы Ростеха Сергея Чемезова о работе корпорации, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:52
2022-05-18T12:58
россия
экономика
ростех
владимир путин
сергей чемезов
политика
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду заслушает доклад главы Ростеха Сергея Чемезова о работе корпорации, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В основном день стоит из внутренних встреч и совещаний. Будет в середине дня среди прочих представителей у президента на докладе Сергей Чемезов, глава Ростеха, который традиционно ежегодно представляет главе государства доклад о работе корпорации", - сказал он.
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россия, экономика, ростех, владимир путин, сергей чемезов, политика
12:52 18.05.2022 (обновлено: 12:58 18.05.2022)
 
Путин в среду заслушает доклад главы "Ростеха"

Пресс-секретарь Песков: Путин в среду заслушает доклад главы "Ростеха" о работе корпорации

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду заслушает доклад главы Ростеха Сергея Чемезова о работе корпорации, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В основном день стоит из внутренних встреч и совещаний. Будет в середине дня среди прочих представителей у президента на докладе Сергей Чемезов, глава Ростеха, который традиционно ежегодно представляет главе государства доклад о работе корпорации", - сказал он.
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