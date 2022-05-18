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Путин в среду заслушает доклад главы "Ростеха"

Путин в среду заслушает доклад главы "Ростеха" - РИА Новости, 18.05.2022

Путин в среду заслушает доклад главы "Ростеха"

Президент России Владимир Путин в среду заслушает доклад главы Ростеха Сергея Чемезова о работе корпорации, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:52

2022-05-18T12:52

2022-05-18T12:58

россия

экономика

ростех

владимир путин

сергей чемезов

политика

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду заслушает доклад главы Ростеха Сергея Чемезова о работе корпорации, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."В основном день стоит из внутренних встреч и совещаний. Будет в середине дня среди прочих представителей у президента на докладе Сергей Чемезов, глава Ростеха, который традиционно ежегодно представляет главе государства доклад о работе корпорации", - сказал он.

https://ria.ru/20220511/dvigatel-1787862444.html

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, ростех, владимир путин, сергей чемезов, политика