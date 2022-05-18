https://ria.ru/20220518/dokapitalizatsiya-1789232936.html

Средства от докапитализации МСП Банка будут направлены на кредиты в СКФО

Средства от докапитализации МСП Банка будут направлены на кредиты в СКФО - РИА Новости, 18.05.2022

Средства от докапитализации МСП Банка будут направлены на кредиты в СКФО

Средства в размере 1,1 миллиарда рублей, внесенные в уставный капитал МСП Банка, будут направлены на кредитование бизнеса в регионах Северного Кавказа, сообщает РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:16

2022-05-18T14:16

2022-05-18T14:16

экономика

мсп банк

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/18/1760488272_0:442:2048:1594_1920x0_80_0_0_242d5f140cc7e07f1d86534ffb0f009f.jpg

МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Средства в размере 1,1 миллиарда рублей, внесенные в уставный капитал МСП Банка, будут направлены на кредитование бизнеса в регионах Северного Кавказа, сообщает кредитное учреждение.Средствами МСП Банка с 2022 по 2025 годы смогут воспользоваться не менее 750 заемщиков из СКФО. Всего в этот период на территории округа субъектам МСП предоставят поддержку в размере 13,9 миллиарда рублей, из них 2,25 миллиарда рублей – в текущем году, отмечается в сообщении."Северо-Кавказский федеральный округ является регионом с существенным дефицитом банковского предложения для субъектов МСП. Задача МСП Банка как института развития - повысить доступность финансовых услуг и, тем самым, способствовать социально-экономическому развитию региона", – приводятся в сообщении слова председателя правления МСП Банка Петра Засельского.Как ранее сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, правительство РФ дополнительно выделит свыше 1 миллиарда рублей на кредитно-гарантийную поддержку предприятий в СКФО. По инициативе Минэкономразвития РФ деньги были распределены в рамках госпрограммы по развитию территории в уставный капитал "МСП Банка".МСП Банк работает в СКФО через 7 центров консультирования предпринимателей и с 2017 по 2021 годы предоставил 32,8 миллиарда рублей кредитно-гарантийной поддержки субъектам МСП в округе.Планируется, что в 2023 году субъекты МСП в СКФО получат финансовую поддержку в размере 3,35 миллиарда рублей, в 2024 году – 3,65 миллиарда рублей, в 2025 году – 4,65 миллиарда рублей, добавили в банке.

https://ria.ru/20220518/msp-1789232104.html

https://ria.ru/20220513/kredity-1788351994.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, мсп банк, россия