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Додон назвал идею властей Молдавии о выходе страны из СНГ идиотизмом - РИА Новости, 18.05.2022
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Додон назвал идею властей Молдавии о выходе страны из СНГ идиотизмом
Додон назвал идею властей Молдавии о выходе страны из СНГ идиотизмом - РИА Новости, 18.05.2022
Додон назвал идею властей Молдавии о выходе страны из СНГ идиотизмом
Экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал идею властей республики выйти из СНГ "идиотизмом", поскольку страна лишится и рынка сбыта, и безвизового режима со... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T23:18
2022-05-18T23:18
молдавия
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал идею властей республики выйти из СНГ "идиотизмом", поскольку страна лишится и рынка сбыта, и безвизового режима со странами Содружества.Спикер парламента республики Игорь Гросу заявил во вторник, что Молдавии нужно провести политическую дискуссию о том, стоит ли стране оставаться в составе СНГ, а также сравнить плюсы и минусы членства в организации.Он добавил, что на таких условиях невозможно будет обсуждать с Москвой покупку газа у России по выгодной цене.Додон выступал за активное развитие отношений Молдавии с РФ и СНГ, когда был президентом страны. Его преемница Санду, как и победившая на выборах парламента партия "Действие и солидарность", продвигают политику сближения с Западом. При этом новая власть в Молдавии сразу после выборов заявила о готовности продвигать взвешенную внешнюю политику, в том числе путем поддержания отношений с СНГ, однако в последних мероприятиях содружества представители Молдавии не участвовали.
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молдавия, россия, снг, игорь гросу, игорь додон, в мире
23:18 18.05.2022
 
Додон назвал идею властей Молдавии о выходе страны из СНГ идиотизмом

Экс-президент Молдавии Додон назвал идею властей о выходе страны из СНГ идиотизмом

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал идею властей республики выйти из СНГ "идиотизмом", поскольку страна лишится и рынка сбыта, и безвизового режима со странами Содружества.
Спикер парламента республики Игорь Гросу заявил во вторник, что Молдавии нужно провести политическую дискуссию о том, стоит ли стране оставаться в составе СНГ, а также сравнить плюсы и минусы членства в организации.
"Выход из СНГ - это идиотизм, это разрыв всех экономических отношений и окончание безвизового режима со странами СНГ, зачем это делать, куда мы будем экспортировать наши товары? Откуда будем покупать энергоресурсы?", - сказал Додон в эфире телеканала NTV Moldova.
Он добавил, что на таких условиях невозможно будет обсуждать с Москвой покупку газа у России по выгодной цене.
Додон выступал за активное развитие отношений Молдавии с РФ и СНГ, когда был президентом страны. Его преемница Санду, как и победившая на выборах парламента партия "Действие и солидарность", продвигают политику сближения с Западом. При этом новая власть в Молдавии сразу после выборов заявила о готовности продвигать взвешенную внешнюю политику, в том числе путем поддержания отношений с СНГ, однако в последних мероприятиях содружества представители Молдавии не участвовали.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
22:09
Додон предрек продовольственный кризис в Молдавии к концу 2022 года
 
МолдавияРоссияСНГИгорь ГросуИгорь ДодонВ мире
 
 
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