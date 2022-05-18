https://ria.ru/20220518/dodon-1789360677.html

Додон назвал идею властей Молдавии о выходе страны из СНГ идиотизмом

Додон назвал идею властей Молдавии о выходе страны из СНГ идиотизмом - РИА Новости, 18.05.2022

Додон назвал идею властей Молдавии о выходе страны из СНГ идиотизмом

Экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал идею властей республики выйти из СНГ "идиотизмом", поскольку страна лишится и рынка сбыта, и безвизового режима со... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T23:18

2022-05-18T23:18

2022-05-18T23:18

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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал идею властей республики выйти из СНГ "идиотизмом", поскольку страна лишится и рынка сбыта, и безвизового режима со странами Содружества.Спикер парламента республики Игорь Гросу заявил во вторник, что Молдавии нужно провести политическую дискуссию о том, стоит ли стране оставаться в составе СНГ, а также сравнить плюсы и минусы членства в организации.Он добавил, что на таких условиях невозможно будет обсуждать с Москвой покупку газа у России по выгодной цене.Додон выступал за активное развитие отношений Молдавии с РФ и СНГ, когда был президентом страны. Его преемница Санду, как и победившая на выборах парламента партия "Действие и солидарность", продвигают политику сближения с Западом. При этом новая власть в Молдавии сразу после выборов заявила о готовности продвигать взвешенную внешнюю политику, в том числе путем поддержания отношений с СНГ, однако в последних мероприятиях содружества представители Молдавии не участвовали.

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Ольга Филиппова

молдавия, россия, снг, игорь гросу, игорь додон, в мире