Додон назвал идею властей Молдавии о выходе страны из СНГ идиотизмом
Экс-президент Молдавии Додон назвал идею властей о выходе страны из СНГ идиотизмом
Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал идею властей республики выйти из СНГ "идиотизмом", поскольку страна лишится и рынка сбыта, и безвизового режима со странами Содружества.
Спикер парламента республики Игорь Гросу заявил во вторник, что Молдавии нужно провести политическую дискуссию о том, стоит ли стране оставаться в составе СНГ, а также сравнить плюсы и минусы членства в организации.
"Выход из СНГ - это идиотизм, это разрыв всех экономических отношений и окончание безвизового режима со странами СНГ, зачем это делать, куда мы будем экспортировать наши товары? Откуда будем покупать энергоресурсы?", - сказал Додон в эфире телеканала NTV Moldova.
Додон выступал за активное развитие отношений Молдавии с РФ и СНГ, когда был президентом страны. Его преемница Санду, как и победившая на выборах парламента партия "Действие и солидарность", продвигают политику сближения с Западом. При этом новая власть в Молдавии сразу после выборов заявила о готовности продвигать взвешенную внешнюю политику, в том числе путем поддержания отношений с СНГ, однако в последних мероприятиях содружества представители Молдавии не участвовали.