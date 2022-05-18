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Додон предрек продовольственный кризис в Молдавии к концу 2022 года
Додон предрек продовольственный кризис в Молдавии к концу 2022 года - РИА Новости, 18.05.2022
Додон предрек продовольственный кризис в Молдавии к концу 2022 года
Молдавию к концу этого года ждет продовольственный кризис, власти должны уже сейчас принимать экстренные меры, считает экс-президент страны Игорь Додон. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T22:09
2022-05-18T22:09
2022-05-18T22:09
экономика
молдавия
россия
украина
игорь додон
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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Молдавию к концу этого года ждет продовольственный кризис, власти должны уже сейчас принимать экстренные меры, считает экс-президент страны Игорь Додон.Премьер Молдавии Наталья Гаврилица на заседании правительства в среду обратилась к министерству сельского хозяйства с просьбой подготовить стратегию обеспечения продовольственной безопасности в условиях кризиса.Он подчеркнул, что власти должны предпринимать экстренные меры. К примеру, власти могут купить около 200 тысяч тонн зерна по цене чуть выше рыночной - это позволит поддержать местных производителей, а также пополнить госрезервы. Если ситуация улучшится, то зерно можно будет продать следующей весной, то есть власти все рано не останутся в минусе.Ранее Молдавия уже предприняла ряд мер. В конце февраля комиссия по чрезвычайным ситуациям отменила торговую надбавку на свинину на кости, мясо птицы, замороженную рыбу, свекловичный сахар, макаронные изделия, яйца, картофель, лук, белокочанную капусту, морковь и свеклу. В среду в этот список было включено и подсолнечное масло. С 1 марта из страны запрещено вывозить пшеницу и сахар.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, молдавия, россия, украина, игорь додон
Додон предрек продовольственный кризис в Молдавии к концу 2022 года
Экс-президент Додон заявил, что в Молдавии будет продовольственный кризис к концу года
КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Молдавию к концу этого года ждет продовольственный кризис, власти должны уже сейчас принимать экстренные меры, считает экс-президент страны Игорь Додон.
Премьер Молдавии Наталья Гаврилица
на заседании правительства в среду обратилась к министерству сельского хозяйства с просьбой подготовить стратегию обеспечения продовольственной безопасности в условиях кризиса.
"Многие страны мира - основные производители пшеницы - приняли решение запретить экспорт пшеницы. Нужно признать, что нас ждет продовольственный кризис в конце этого - начале следующего года", - сказал Додон в эфире телеканала NTV Moldova
.
Он подчеркнул, что власти должны предпринимать экстренные меры. К примеру, власти могут купить около 200 тысяч тонн зерна по цене чуть выше рыночной - это позволит поддержать местных производителей, а также пополнить госрезервы. Если ситуация улучшится, то зерно можно будет продать следующей весной, то есть власти все рано не останутся в минусе.
Ранее Молдавия уже предприняла ряд мер. В конце февраля комиссия по чрезвычайным ситуациям отменила торговую надбавку на свинину на кости, мясо птицы, замороженную рыбу, свекловичный сахар, макаронные изделия, яйца, картофель, лук, белокочанную капусту, морковь и свеклу. В среду в этот список было включено и подсолнечное масло. С 1 марта из страны запрещено вывозить пшеницу и сахар.
Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ
из-за ситуации на Украине
. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.