https://ria.ru/20220518/dodon-1789353271.html

Додон предрек продовольственный кризис в Молдавии к концу 2022 года

Додон предрек продовольственный кризис в Молдавии к концу 2022 года - РИА Новости, 18.05.2022

Додон предрек продовольственный кризис в Молдавии к концу 2022 года

Молдавию к концу этого года ждет продовольственный кризис, власти должны уже сейчас принимать экстренные меры, считает экс-президент страны Игорь Додон. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T22:09

2022-05-18T22:09

2022-05-18T22:09

экономика

молдавия

россия

украина

игорь додон

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КИШИНЕВ, 18 мая - РИА Новости. Молдавию к концу этого года ждет продовольственный кризис, власти должны уже сейчас принимать экстренные меры, считает экс-президент страны Игорь Додон.Премьер Молдавии Наталья Гаврилица на заседании правительства в среду обратилась к министерству сельского хозяйства с просьбой подготовить стратегию обеспечения продовольственной безопасности в условиях кризиса.Он подчеркнул, что власти должны предпринимать экстренные меры. К примеру, власти могут купить около 200 тысяч тонн зерна по цене чуть выше рыночной - это позволит поддержать местных производителей, а также пополнить госрезервы. Если ситуация улучшится, то зерно можно будет продать следующей весной, то есть власти все рано не останутся в минусе.Ранее Молдавия уже предприняла ряд мер. В конце февраля комиссия по чрезвычайным ситуациям отменила торговую надбавку на свинину на кости, мясо птицы, замороженную рыбу, свекловичный сахар, макаронные изделия, яйца, картофель, лук, белокочанную капусту, морковь и свеклу. В среду в этот список было включено и подсолнечное масло. С 1 марта из страны запрещено вывозить пшеницу и сахар.Ряд стран Запада ввел несколько пакетов санкций против РФ из-за ситуации на Украине. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.

https://ria.ru/20220518/moldaviya-1789350589.html

молдавия

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, молдавия, россия, украина, игорь додон