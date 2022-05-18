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Додона оштрафовали за георгиевскую ленту

Додона оштрафовали за георгиевскую ленту - РИА Новости, 18.05.2022

Додона оштрафовали за георгиевскую ленту

Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что получил протокол за ношение георгиевской ленты и штраф на сумму около 470 долларов, он планирует оспорить это... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T14:57

2022-05-18T14:57

2022-05-18T14:58

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КИШИНЕВ, 18 мая — РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что получил протокол за ношение георгиевской ленты и штраф на сумму около 470 долларов, он планирует оспорить это решение."Власти поручили полиции составить на мое имя протокол за участие в праздновании 9 мая с символами Победы над фашизмом. Я оспорю это злоупотребление руководства страны во всех судебных инстанциях. Этот антиконституционный закон в итоге будет отменен", - написал Додон в Facebook*.По его словам, запрет ленты не только противоречит Конституции, но и является дискриминационным, антидемократическим, преследует цель искусственного разделения общества.Додон прикрепил к своему посту фотографию протокола. В нем указано, что нарушитель "носил ленту "Святого Георгия" - общеизвестный символ в контексте действий в виде военной агрессии, военных преступлений и пропаганды или прославления подобных действий". В документе отмечено, что Додону грозит штраф в размере около 470 долларов.В Молдавии 20 апреля вступил в силу запрет георгиевской ленточки и символов V и Z. Георгиевская лента состоит из трех черных и двух оранжевых полос, она является составной частью многих военных наград Российской империи, СССР и Российской Федерации. В начале вооруженного конфликта на востоке Украины в 2014 году этот символ использовали бойцы ополчения и добровольцы, воевавшие на стороне ДНР и ЛНР против украинских силовиков. Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z уже стала неофициальным символом поддержки операции.При этом в Гагаузской автономии, наоборот, власти не только не препятствуют ее использованию, но и всячески поощряют. В конце апреля гагаузский парламент принял законопроект, который разрешает использовать георгиевскую ленту на территории автономии. Апелляционная палата Комрата по запросу государственной канцелярии заочно приостановила действие этого законопроекта. В ночь на 9 мая парламент Гагаузии принял решение, которое позволяет жителям автономии в День Победы 9 мая носить георгиевские ленты.Депутат ГД от "Единой России" Сергей Бурлаков заявил РИА Новости, что запретами на демонстрацию георгиевской ленты в Европе принесли ей "мировую известность".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20220509/moldaviya-1787633943.html

европа

россия

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, сергей бурлаков, европа, россия, молдавия, игорь додон