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При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/dnr-1789184827.html
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.05.2022
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель
Еще один мирный житель получил ранение в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:15
2022-05-18T11:15
специальная военная операция на украине
владимир путин
куйбышевский район
донецк (днр)
россия
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Еще один мирный житель получил ранение в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее в штабе сообщили, что мирная жительница также пострадала при обстреле района."В результате обстрела украинскими боевиками Куйбышевского района Донецка ранение получил мирный житель 1961 г.р., находившийся в автогаражном кооперативе "Космос" по ул. Маршала Жукова. Пострадавший доставлен в городскую больницу №21", - сообщил штаб в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220518/dnr-1789163955.html
куйбышевский район
донецк (днр)
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владимир путин, куйбышевский район, донецк (днр), россия
11:15 18.05.2022
 
При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель

Штаб теробороны ДНР: мирный житель получил ранение в результате обстрела в Донецке

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Еще один мирный житель получил ранение в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее в штабе сообщили, что мирная жительница также пострадала при обстреле района.
"В результате обстрела украинскими боевиками Куйбышевского района Донецка ранение получил мирный житель 1961 г.р., находившийся в автогаражном кооперативе "Космос" по ул. Маршала Жукова. Пострадавший доставлен в городскую больницу №21", - сообщил штаб в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
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Украинские войска за 91 день 2954 раза обстреляли территорию ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинКуйбышевский районДонецк (ДНР)Россия
 
 
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