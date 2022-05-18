https://ria.ru/20220518/dnr-1789184827.html

При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель

При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.05.2022

При обстреле Куйбышевского района Донецка пострадал мирный житель

Еще один мирный житель получил ранение в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:15

2022-05-18T11:15

2022-05-18T11:15

специальная военная операция на украине

владимир путин

куйбышевский район

донецк (днр)

россия

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ДОНЕЦК, 18 мая - РИА Новости. Еще один мирный житель получил ранение в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, заявил штаб территориальной обороны ДНР.Ранее в штабе сообщили, что мирная жительница также пострадала при обстреле района."В результате обстрела украинскими боевиками Куйбышевского района Донецка ранение получил мирный житель 1961 г.р., находившийся в автогаражном кооперативе "Космос" по ул. Маршала Жукова. Пострадавший доставлен в городскую больницу №21", - сообщил штаб в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/dnr-1789163955.html

куйбышевский район

донецк (днр)

россия

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владимир путин, куйбышевский район, донецк (днр), россия