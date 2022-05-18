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В Кемерово задержали украинского диверсанта - РИА Новости, 18.05.2022
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В Кемерово задержали украинского диверсанта
В Кемерово задержали украинского диверсанта - РИА Новости, 18.05.2022
В Кемерово задержали украинского диверсанта
В Кемерово задержали пособника украинских нацистов, причастного к диверсии, заявили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T09:49
2022-05-18T11:24
происшествия
кемерово
россия
жкх
фсб
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Кемерово задержали пособника украинских нацистов, причастного к диверсии, заявили в Центре общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД &lt;…&gt; задержан гражданин России, являющийся сторонником украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП, повлекшему временное отключение электроэнергии на линии электропередачи в Кемеровской области", — говорится в сообщении.Дома у него нашли бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепежные болты с поврежденных ЛЭП, два пневматических пистолета и два боевых ножа, а также средства связи со схемами военкоматов и отделений полиции в Кемерово, дневник с записями, подтверждающими совершение диверсий.Против задержанного возбудили уголовное дело по статьям "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Диверсия". Он уже дает показания следователям.Так, на видео, опубликованном ФСБ, он рассказыает, что все должно было выглядеть так, будто "ни с того ни с сего из-за каких-то разрушительных действий отключается свет".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Опоры ЛЭП, поврежденные сторонником украинских нацистов в Кемерово, его показания
ФСБ после сообщения о задержании сторонника украинских нацистов в Кемерово публикует кадры с поврежденными им опорами ЛЭП, с его арсеналом и признательными показаниями
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происшествия, кемерово, россия, жкх, фсб
09:49 18.05.2022 (обновлено: 11:24 18.05.2022)
 
В Кемерово задержали украинского диверсанта

ФСБ задержала в Кемерово сторонника украинских нацистов, устроившего диверсию на ЛЭП

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в фотобанкСотрудники ФСБ
Сотрудники ФСБ - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Сотрудники ФСБ. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Кемерово задержали пособника украинских нацистов, причастного к диверсии, заявили в Центре общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД <…> задержан гражданин России, являющийся сторонником украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП, повлекшему временное отключение электроэнергии на линии электропередачи в Кемеровской области", — говорится в сообщении.
Дома у него нашли бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепежные болты с поврежденных ЛЭП, два пневматических пистолета и два боевых ножа, а также средства связи со схемами военкоматов и отделений полиции в Кемерово, дневник с записями, подтверждающими совершение диверсий.
Против задержанного возбудили уголовное дело по статьям "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Диверсия". Он уже дает показания следователям.
Так, на видео, опубликованном ФСБ, он рассказыает, что все должно было выглядеть так, будто "ни с того ни с сего из-за каких-то разрушительных действий отключается свет".
Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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