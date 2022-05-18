https://ria.ru/20220518/diversant-1789164537.html

В Кемерово задержали украинского диверсанта

В Кемерово задержали украинского диверсанта - РИА Новости, 18.05.2022

В Кемерово задержали украинского диверсанта

В Кемерово задержали пособника украинских нацистов, причастного к диверсии, заявили в Центре общественных связей ФСБ. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T09:49

2022-05-18T09:49

2022-05-18T11:24

происшествия

кемерово

россия

жкх

фсб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568774732_0:0:845:475_1920x0_80_0_0_918d3aec749fa39c4420be167dd8c360.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. В Кемерово задержали пособника украинских нацистов, причастного к диверсии, заявили в Центре общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД <…> задержан гражданин России, являющийся сторонником украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП, повлекшему временное отключение электроэнергии на линии электропередачи в Кемеровской области", — говорится в сообщении.Дома у него нашли бутылки с зажигательной смесью, канистры с бензином, крепежные болты с поврежденных ЛЭП, два пневматических пистолета и два боевых ножа, а также средства связи со схемами военкоматов и отделений полиции в Кемерово, дневник с записями, подтверждающими совершение диверсий.Против задержанного возбудили уголовное дело по статьям "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и "Диверсия". Он уже дает показания следователям.Так, на видео, опубликованном ФСБ, он рассказыает, что все должно было выглядеть так, будто "ни с того ни с сего из-за каких-то разрушительных действий отключается свет".Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://radiosputnik.ria.ru/20220518/terakt-1789160391.html

кемерово

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Опоры ЛЭП, поврежденные сторонником украинских нацистов в Кемерово, его показания ФСБ после сообщения о задержании сторонника украинских нацистов в Кемерово публикует кадры с поврежденными им опорами ЛЭП, с его арсеналом и признательными показаниями 2022-05-18T09:49 true PT0M51S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемерово, россия, жкх, фсб