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В Красноярске возбудили уголовное дело против воспитательницы детсада

В Красноярске возбудили уголовное дело против воспитательницы детсада - РИА Новости, 18.05.2022

В Красноярске возбудили уголовное дело против воспитательницы детсада

Следователи возбудили уголовное дело по статье "истязание" по факту истязания воспитателем детей в частном детском саду в Красноярске, которая, со слов... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T05:25

2022-05-18T05:25

2022-05-18T05:27

происшествия

красноярский край

россия

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КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "истязание" по факту истязания воспитателем детей в частном детском саду в Красноярске, которая, со слов родителей, их била и ругала матом, сообщили журналистам в СУСК региона.Ранее сообщалось, что в местных пабликах появилось видео, на котором женщина не только ругается матом, но и учит этому детей. В МВД сообщили, что в полицию поступили заявления от родителей с жалобами на сотрудницу дошкольного учреждения, которая, по их словам, ругается на детей матом и бьет. По данному факту МВД, СК и прокуратура начали проверки.В ходе предварительного расследования установлено, что в апреле 2022 года воспитатель детского сада "Город детства" "допускала с детьми жестокое обращение, применяя к ним физическую силу, выражалась в присутствии детей нецензурной бранью".В прокуратуре Красноярского края, отметили что проверят соблюдение законодательства об образовании, а также установит причины и условия, способствовавшие данному инциденту.

https://ria.ru/20220513/minirovanie-1788269165.html

красноярский край

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

происшествия, красноярский край, россия