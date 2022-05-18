05:25 18.05.2022 (обновлено: 05:27 18.05.2022)
В Красноярске возбудили уголовное дело против воспитательницы детсада
В Красноярске против воспитательницы возбудили дело по факту жестокого обращения с детьми
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 18 мая - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по статье "истязание" по факту истязания воспитателем детей в частном детском саду в Красноярске, которая, со слов родителей, их била и ругала матом, сообщили журналистам в СУСК региона.
Ранее сообщалось, что в местных пабликах появилось видео, на котором женщина не только ругается матом, но и учит этому детей. В МВД сообщили, что в полицию поступили заявления от родителей с жалобами на сотрудницу дошкольного учреждения, которая, по их словам, ругается на детей матом и бьет. По данному факту МВД, СК и прокуратура начали проверки.
"Следственным отделом... по результатам процессуальной проверки по сообщению, размещенному в СМИ, по факту жестокого обращения с воспитанниками частного детского сада возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего воспитателя по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание)", - сообщает следствие.
В ходе предварительного расследования установлено, что в апреле 2022 года воспитатель детского сада "Город детства" "допускала с детьми жестокое обращение, применяя к ним физическую силу, выражалась в присутствии детей нецензурной бранью".
В прокуратуре Красноярского края, отметили что проверят соблюдение законодательства об образовании, а также установит причины и условия, способствовавшие данному инциденту.