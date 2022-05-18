https://ria.ru/20220518/dannye-1789185297.html

В Wildberries прокомментировали сообщения об утечках данных пользователей

В Wildberries прокомментировали сообщения об утечках данных пользователей - РИА Новости, 18.05.2022

В Wildberries прокомментировали сообщения об утечках данных пользователей

Утечки данных пользователей Wildberries не было, данные находятся в безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:19

2022-05-18T11:19

2022-05-18T14:47

технологии

россия

wildberries

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Утечки данных пользователей Wildberries не было, данные находятся в безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса."Данные пользователей Wildberries в сохранности и безопасности, беспокоиться не о чем, утечек баз данных не было", - говорится в сообщении.В среду в СМИ появилась информация, что создатели карты с визуализацией данных пользователей "Яндекс.Еды", которая появилась в марте, дополнили ее данными из ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, "Билайна" и других источников.Пресс-служба сервиса для размещения объявлений "Авито" сообщила РИА Новости, что речь идет не про утечку, а про парсинг (автоматический сбор данных и их структурирование) публичных данных. "Все персональные данные наших пользователей в безопасности и надежно защищены", - заключили там."Яндекс" 1 марта проинформировал, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным компании, утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.А 22 марта в интернете появилась база данных клиентов "Яндекс.Еды". Там можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона, адрес электронной почты пользователей, а также общую сумму заказов за полгода. В пресс-службе "Яндекса" тогда заявили, что инцидент связан с ситуацией, о которой сервис оповещал 1 марта.В конце апреля суд оштрафовал компанию "Яндекс.Еда" на 60 тысяч рублей за утечку.

https://ria.ru/20220506/dannye-1787026396.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

технологии, россия, wildberries