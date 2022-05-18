Рейтинг@Mail.ru
В Wildberries прокомментировали сообщения об утечках данных пользователей - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/dannye-1789185297.html
В Wildberries прокомментировали сообщения об утечках данных пользователей
В Wildberries прокомментировали сообщения об утечках данных пользователей - РИА Новости, 18.05.2022
В Wildberries прокомментировали сообщения об утечках данных пользователей
Утечки данных пользователей Wildberries не было, данные находятся в безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:19
2022-05-18T14:47
технологии
россия
wildberries
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743292146_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_5f83bba133523bfa6955a8892515c05d.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Утечки данных пользователей Wildberries не было, данные находятся в безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса."Данные пользователей Wildberries в сохранности и безопасности, беспокоиться не о чем, утечек баз данных не было", - говорится в сообщении.В среду в СМИ появилась информация, что создатели карты с визуализацией данных пользователей "Яндекс.Еды", которая появилась в марте, дополнили ее данными из ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, "Билайна" и других источников.Пресс-служба сервиса для размещения объявлений "Авито" сообщила РИА Новости, что речь идет не про утечку, а про парсинг (автоматический сбор данных и их структурирование) публичных данных. "Все персональные данные наших пользователей в безопасности и надежно защищены", - заключили там."Яндекс" 1 марта проинформировал, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным компании, утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.А 22 марта в интернете появилась база данных клиентов "Яндекс.Еды". Там можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона, адрес электронной почты пользователей, а также общую сумму заказов за полгода. В пресс-службе "Яндекса" тогда заявили, что инцидент связан с ситуацией, о которой сервис оповещал 1 марта.В конце апреля суд оштрафовал компанию "Яндекс.Еда" на 60 тысяч рублей за утечку.
https://ria.ru/20220506/dannye-1787026396.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1c/1743292146_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_ad3534ab599d053a6a8e789873a0f479.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, wildberries
11:19 18.05.2022 (обновлено: 14:47 18.05.2022)
 
В Wildberries прокомментировали сообщения об утечках данных пользователей

Wildberries: данные пользователей интернет-магазина в безопасности, утечек не было

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПункт выдачи Wildberries в Москве
Пункт выдачи Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Пункт выдачи Wildberries в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Утечки данных пользователей Wildberries не было, данные находятся в безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"Данные пользователей Wildberries в сохранности и безопасности, беспокоиться не о чем, утечек баз данных не было", - говорится в сообщении.
В среду в СМИ появилась информация, что создатели карты с визуализацией данных пользователей "Яндекс.Еды", которая появилась в марте, дополнили ее данными из ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, "Билайна" и других источников.
Пресс-служба сервиса для размещения объявлений "Авито" сообщила РИА Новости, что речь идет не про утечку, а про парсинг (автоматический сбор данных и их структурирование) публичных данных. "Все персональные данные наших пользователей в безопасности и надежно защищены", - заключили там.
"Яндекс" 1 марта проинформировал, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным компании, утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.
А 22 марта в интернете появилась база данных клиентов "Яндекс.Еды". Там можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона, адрес электронной почты пользователей, а также общую сумму заказов за полгода. В пресс-службе "Яндекса" тогда заявили, что инцидент связан с ситуацией, о которой сервис оповещал 1 марта.
В конце апреля суд оштрафовал компанию "Яндекс.Еда" на 60 тысяч рублей за утечку.
Пробирки с пробами крови в лаборатории - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 08:00
"Легче заплатить штраф": почему персональные данные россиян попадают в Сеть
 
ТехнологииРоссияWildberries
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала