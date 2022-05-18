https://ria.ru/20220518/dannye-1789185297.html
В Wildberries прокомментировали сообщения об утечках данных пользователей
В Wildberries прокомментировали сообщения об утечках данных пользователей - РИА Новости, 18.05.2022
В Wildberries прокомментировали сообщения об утечках данных пользователей
Утечки данных пользователей Wildberries не было, данные находятся в безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:19
2022-05-18T11:19
2022-05-18T14:47
технологии
россия
wildberries
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Утечки данных пользователей Wildberries не было, данные находятся в безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса."Данные пользователей Wildberries в сохранности и безопасности, беспокоиться не о чем, утечек баз данных не было", - говорится в сообщении.В среду в СМИ появилась информация, что создатели карты с визуализацией данных пользователей "Яндекс.Еды", которая появилась в марте, дополнили ее данными из ГИБДД, СДЭКа, Avito, Wildberries, "Билайна" и других источников.Пресс-служба сервиса для размещения объявлений "Авито" сообщила РИА Новости, что речь идет не про утечку, а про парсинг (автоматический сбор данных и их структурирование) публичных данных. "Все персональные данные наших пользователей в безопасности и надежно защищены", - заключили там."Яндекс" 1 марта проинформировал, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным компании, утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.А 22 марта в интернете появилась база данных клиентов "Яндекс.Еды". Там можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона, адрес электронной почты пользователей, а также общую сумму заказов за полгода. В пресс-службе "Яндекса" тогда заявили, что инцидент связан с ситуацией, о которой сервис оповещал 1 марта.В конце апреля суд оштрафовал компанию "Яндекс.Еда" на 60 тысяч рублей за утечку.
https://ria.ru/20220506/dannye-1787026396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, wildberries
11:19 18.05.2022 (обновлено: 14:47 18.05.2022)
В Wildberries прокомментировали сообщения об утечках данных пользователей
Wildberries: данные пользователей интернет-магазина в безопасности, утечек не было
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Утечки данных пользователей Wildberries не было, данные находятся в безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"Данные пользователей Wildberries
в сохранности и безопасности, беспокоиться не о чем, утечек баз данных не было", - говорится в сообщении.
В среду в СМИ появилась информация, что создатели карты с визуализацией данных пользователей "Яндекс.Еды", которая появилась в марте, дополнили ее данными из ГИБДД
, СДЭКа
, Avito
, Wildberries, "Билайна
" и других источников.
Пресс-служба сервиса для размещения объявлений "Авито" сообщила РИА Новости, что речь идет не про утечку, а про парсинг (автоматический сбор данных и их структурирование) публичных данных. "Все персональные данные наших пользователей в безопасности и надежно защищены", - заключили там.
"Яндекс
" 1 марта проинформировал, что недобросовестные действия сотрудника сервиса доставки "Яндекс.Еда" привели к утечке в интернет телефонов клиентов сервиса и информации об их заказах. По данным компании, утечка не коснулась банковских, платежных и регистрационных данных пользователей, то есть логинов и паролей.
А 22 марта в интернете появилась база данных клиентов "Яндекс.Еды". Там можно было найти фамилию, имя, отчество, адрес, номер телефона, адрес электронной почты пользователей, а также общую сумму заказов за полгода. В пресс-службе "Яндекса" тогда заявили, что инцидент связан с ситуацией, о которой сервис оповещал 1 марта.
В конце апреля суд оштрафовал компанию "Яндекс.Еда" на 60 тысяч рублей за утечку.