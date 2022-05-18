https://ria.ru/20220518/chek-1789252486.html

"Ромир": cредний чек россиян в апреле снизился на 6,1 процента

"Ромир": cредний чек россиян в апреле снизился на 6,1 процента - РИА Новости, 18.05.2022

"Ромир": cредний чек россиян в апреле снизился на 6,1 процента

Средний чек жителя России за один поход в магазин в апреле 2022 года уменьшился по сравнению с мартом на 43 рубля, или на 6,1%, и составил 658 рублей, следует... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:25

2022-05-18T15:25

2022-05-18T15:25

экономика

россия

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Средний чек жителя России за один поход в магазин в апреле 2022 года уменьшился по сравнению с мартом на 43 рубля, или на 6,1%, и составил 658 рублей, следует из данных исследовательского холдинга "Ромир".Среднее значение стоимости покупок товаров повседневного спроса (FMCG) сократилось за месяц на 53 рубля (7,4%) - до 663 рублей. В годовом выражении средний FMCG-чек вырос на 49 рублей (8%). С точки зрения динамики чека в федеральных округах РФ, в апреле самое резкое сокращение среднего чека отмечено в Сибирском федеральном округе - на 10,4% меньше, чем в марте. При этом меньше, чем в других регионах, средний чек снизился в Уральском федеральном округе - на 3,2%."Средний чек в апреле снизился после мартовского ажиотажного спроса и закупок впрок. Мы видим, что покупатели снижают объемы покупок в натуральном выражении, чтобы скомпенсировать рост цен. Но показатель все равно находится на высоком уровне относительно прошлого года", - отметила старший директор по работе с клиентами Ксения Пайзанская.Индекс среднего чека (ИСЧ) демонстрирует динамику среднего значения стоимости покупок российских потребителей в абсолютном (денежном) и процентном выражении. Индекс рассчитывается ежемесячно с 2012 года и описывает размер единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 000 жителей и более. Средний чек FMCG рассчитывается на основе корзины товаров народного потребления.

https://ria.ru/20220517/dokhody-1789125294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия