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Серийное производство истребителей Checkmate начнется в 2027 году - РИА Новости, 18.05.2022
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Новое оружие России
https://ria.ru/20220518/checkmate-1789227882.html
Серийное производство истребителей Checkmate начнется в 2027 году
Серийное производство истребителей Checkmate начнется в 2027 году - РИА Новости, 18.05.2022
Серийное производство истребителей Checkmate начнется в 2027 году
Легкий истребитель пятого поколения Checkmate будет серийно производиться в России с 2027 года, сообщил в среду генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов на РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:55
2022-05-18T14:08
россия
новое оружие россии
технологии
ростех
checkmate
оружие
владимир путин
сергей чемезов
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Легкий истребитель пятого поколения Checkmate будет серийно производиться в России с 2027 года, сообщил в среду генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.Первый летный образец должен быть создан на рубеже 2023-2024 годов."Серийно мы планируем его начать производить в 2027 году", - сказал Чемезов.По его словам, самолет создается на собственные средства корпорации, без привлечения бюджетных денег.Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, созданный компанией "Сухой" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха"). Истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021.Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".
https://ria.ru/20211230/checkmate-1766138301.html
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россия, технологии, ростех, checkmate, оружие, владимир путин, сергей чемезов, безопасность
13:55 18.05.2022 (обновлено: 14:08 18.05.2022)
 
Серийное производство истребителей Checkmate начнется в 2027 году

Глава "Ростеха" Чемезов: серийное производство истребителей Checkmate начнется с 2027 года

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезентация военного самолета Checkmate
Презентация военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Презентация военного самолета Checkmate. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Легкий истребитель пятого поколения Checkmate будет серийно производиться в России с 2027 года, сообщил в среду генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Первый летный образец должен быть создан на рубеже 2023-2024 годов.
Презентация нового военного самолета Checkmate - РИА Новости, 1920, 30.12.2021
30 декабря 2021, 11:45Новое оружие России
Checkmate возглавил рейтинг экспортных образцов российского оружия
"Серийно мы планируем его начать производить в 2027 году", - сказал Чемезов.
По его словам, самолет создается на собственные средства корпорации, без привлечения бюджетных денег.
Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, созданный компанией "Сухой" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха"). Истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021.
Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".
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Новое оружие РоссииРоссияТехнологииРостехCheckmateОружиеВладимир ПутинСергей ЧемезовБезопасность
 
 
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