https://ria.ru/20220518/checkmate-1789227882.html

Серийное производство истребителей Checkmate начнется в 2027 году

Серийное производство истребителей Checkmate начнется в 2027 году - РИА Новости, 18.05.2022

Серийное производство истребителей Checkmate начнется в 2027 году

Легкий истребитель пятого поколения Checkmate будет серийно производиться в России с 2027 года, сообщил в среду генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов на РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:55

2022-05-18T13:55

2022-05-18T14:08

россия

новое оружие россии

технологии

ростех

checkmate

оружие

владимир путин

сергей чемезов

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Легкий истребитель пятого поколения Checkmate будет серийно производиться в России с 2027 года, сообщил в среду генеральный директор "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.Первый летный образец должен быть создан на рубеже 2023-2024 годов."Серийно мы планируем его начать производить в 2027 году", - сказал Чемезов.По его словам, самолет создается на собственные средства корпорации, без привлечения бюджетных денег.Checkmate – первый в России однодвигательный самолет пятого поколения, созданный компанией "Сухой" (входит в "Объединенную авиастроительную корпорацию" "Ростеха"). Истребитель был представлен в июле 2021 года на авиакосмическом салоне МАКС-2021.Ключевые особенности машины – малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию "стоимость-эффективность".

https://ria.ru/20211230/checkmate-1766138301.html

https://ria.ru/20220518/dron-1789229802.html

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Владимир Лаврентьев

россия, технологии, ростех, checkmate, оружие, владимир путин, сергей чемезов, безопасность