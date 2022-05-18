Рейтинг@Mail.ru
Россия закроет корпункт канадского телеканала CBC в Москве - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/cbc-1789283832.html
Россия закроет корпункт канадского телеканала CBC в Москве
Россия закроет корпункт канадского телеканала CBC в Москве - РИА Новости, 18.05.2022
Россия закроет корпункт канадского телеканала CBC в Москве
РФ в качестве ответной меры на действия Оттавы закрывает корпункт канадской телерадиовещательной корпорации CBC, аннулирует аккредитации и визы журналистов,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:57
2022-05-18T18:04
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
канада
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789285902_0:0:2237:1259_1920x0_80_0_0_aa0996649050210740c3f0e2ae1dc67f.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. РФ в качестве ответной меры на действия Оттавы закрывает корпункт канадской телерадиовещательной корпорации CBC, аннулирует аккредитации и визы журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы неоднократно предупреждали об этом. Мы говорили о том, что односторонние ограничительные меры попирающие принципы свободы слова и препятствующие нормальной работе российских СМИ не останутся без ответа. Всем должно быть ясно - наша реакция неизбежна и коснется каждого аналогичного случая. В этой связи принято решение о введении ответных мер в связи с действиями Канады, а именно - закрытие московского корпункта канадской государственной телерадиовещательной корпорации CBC, включая аннулирование аккредитаций и российских виз ее журналистов", - сказала Захарова на брифинге.Она подчеркнула, что решение Москвы является исключительно ответной мерой на действия властей Канады.В марте власти Канады приняли решение запретить вещание телеканалов RT и RT France на территории страны на фоне событий на Украине.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
https://ria.ru/20220518/sanktsii-1789145968.html
https://ria.ru/20220517/kontent-1789122952.html
россия
канада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789285902_0:0:1845:1384_1920x0_80_0_0_638f45a05e279b41c6b2587671896ca5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), канада, мария захарова
16:57 18.05.2022 (обновлено: 18:04 18.05.2022)
 
Россия закроет корпункт канадского телеканала CBC в Москве

Россия закроет корпункт канадского телеканала CBC в Москве и аннулирует визы журналистов

© AFP 2022 / Geoff RobinsЦентральный офис Си-Би-Си (CBC) в Торонто, Канада
Центральный офис Си-Би-Си (CBC) в Торонто, Канада - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AFP 2022 / Geoff Robins
Центральный офис Си-Би-Си (CBC) в Торонто, Канада
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. РФ в качестве ответной меры на действия Оттавы закрывает корпункт канадской телерадиовещательной корпорации CBC, аннулирует аккредитации и визы журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы неоднократно предупреждали об этом. Мы говорили о том, что односторонние ограничительные меры попирающие принципы свободы слова и препятствующие нормальной работе российских СМИ не останутся без ответа. Всем должно быть ясно - наша реакция неизбежна и коснется каждого аналогичного случая. В этой связи принято решение о введении ответных мер в связи с действиями Канады, а именно - закрытие московского корпункта канадской государственной телерадиовещательной корпорации CBC, включая аннулирование аккредитаций и российских виз ее журналистов", - сказала Захарова на брифинге.
Вид на Сидней, Австралия
03:55
Австралия ввела санкции против ряда российских журналистов и госслужащих
Она подчеркнула, что решение Москвы является исключительно ответной мерой на действия властей Канады.
В марте власти Канады приняли решение запретить вещание телеканалов RT и RT France на территории страны на фоне событий на Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
Вчера, 20:24
Телеканал "360" подаст в суд на Google о восстановлении доступа к контенту
 
РоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)КанадаМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала