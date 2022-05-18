https://ria.ru/20220518/cbc-1789283832.html

Россия закроет корпункт канадского телеканала CBC в Москве

Россия закроет корпункт канадского телеканала CBC в Москве - РИА Новости, 18.05.2022

Россия закроет корпункт канадского телеканала CBC в Москве

РФ в качестве ответной меры на действия Оттавы закрывает корпункт канадской телерадиовещательной корпорации CBC, аннулирует аккредитации и визы журналистов,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:57

2022-05-18T16:57

2022-05-18T18:04

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

канада

мария захарова

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. РФ в качестве ответной меры на действия Оттавы закрывает корпункт канадской телерадиовещательной корпорации CBC, аннулирует аккредитации и визы журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы неоднократно предупреждали об этом. Мы говорили о том, что односторонние ограничительные меры попирающие принципы свободы слова и препятствующие нормальной работе российских СМИ не останутся без ответа. Всем должно быть ясно - наша реакция неизбежна и коснется каждого аналогичного случая. В этой связи принято решение о введении ответных мер в связи с действиями Канады, а именно - закрытие московского корпункта канадской государственной телерадиовещательной корпорации CBC, включая аннулирование аккредитаций и российских виз ее журналистов", - сказала Захарова на брифинге.Она подчеркнула, что решение Москвы является исключительно ответной мерой на действия властей Канады.В марте власти Канады приняли решение запретить вещание телеканалов RT и RT France на территории страны на фоне событий на Украине.Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.

https://ria.ru/20220518/sanktsii-1789145968.html

https://ria.ru/20220517/kontent-1789122952.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), канада, мария захарова