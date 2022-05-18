16:57 18.05.2022 (обновлено: 18:04 18.05.2022)
Россия закроет корпункт канадского телеканала CBC в Москве
Россия закроет корпункт канадского телеканала CBC в Москве и аннулирует визы журналистов
Центральный офис Си-Би-Си (CBC) в Торонто, Канада
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. РФ в качестве ответной меры на действия Оттавы закрывает корпункт канадской телерадиовещательной корпорации CBC, аннулирует аккредитации и визы журналистов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы неоднократно предупреждали об этом. Мы говорили о том, что односторонние ограничительные меры попирающие принципы свободы слова и препятствующие нормальной работе российских СМИ не останутся без ответа. Всем должно быть ясно - наша реакция неизбежна и коснется каждого аналогичного случая. В этой связи принято решение о введении ответных мер в связи с действиями Канады, а именно - закрытие московского корпункта канадской государственной телерадиовещательной корпорации CBC, включая аннулирование аккредитаций и российских виз ее журналистов", - сказала Захарова на брифинге.
Она подчеркнула, что решение Москвы является исключительно ответной мерой на действия властей Канады.
В марте власти Канады приняли решение запретить вещание телеканалов RT и RT France на территории страны на фоне событий на Украине.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направил обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призвал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорится о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.