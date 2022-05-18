https://ria.ru/20220518/brak-1789250738.html

Американцы поставляли Украине бракованное вооружение, сообщили в ЛНР

Американцы поставляли Украине бракованное вооружение, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 18.05.2022

Американцы поставляли Украине бракованное вооружение, сообщили в ЛНР

На трофейной американской военной технике, которая поставлялась западными странами на Украину, обнаружили брак, заявил в среду подполковник Народной милиции ЛНР РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T15:17

2022-05-18T15:17

2022-05-18T15:17

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. На трофейной американской военной технике, которая поставлялась западными странами на Украину, обнаружили брак, заявил в среду подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко."Мы уже затрофеили большое количество и гранатометов, и техники американской. Где-то техника в исправном состоянии, где-то наши военнослужащие жалуются на то, что она поставляется с неким браком, поскольку сроки вышли, батареи разряжены. Те же самые гранатометы работают с перебоями", - сказал Марочко в эфире Первого канала.Он также сообщил, что все то оружие, которое поставляется на Украину с Запада, уже взято на вооружение Народной милиции ЛНР. "Против своего же врага мы применяем его же оружие", - сказал Марочко.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются крупнейший в Приазовье город Мариуполь (город полностью контролируется ВС РФ, остаются только боевики, засевшие на "Азовстали") и совместно с народной милицией ЛНР - Северодонецк.

https://ria.ru/20220518/gaubitsy-1789199038.html

https://ria.ru/20220517/naraschivanie-1789124444.html

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