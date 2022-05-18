https://ria.ru/20220518/beshenstvo-1789155391.html

В городе Билибино на Чукотке объявили карантин из-за бешенства

В городе Билибино на Чукотке объявили карантин из-за бешенства - РИА Новости, 18.05.2022

В городе Билибино на Чукотке объявили карантин из-за бешенства

Карантин по бешенству объявлен в городе Билибино на Чукотке из-за случая заболевания у дикой лисы, в населенном пункте пройдет массовая вакцинация животных,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T08:49

2022-05-18T08:49

2022-05-18T08:49

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ВЛАДИВОСТОК, 18 мая – РИА Новости. Карантин по бешенству объявлен в городе Билибино на Чукотке из-за случая заболевания у дикой лисы, в населенном пункте пройдет массовая вакцинация животных, сообщает департамент сельского хозяйства и продовольствия Чукотского округа."В городе Билибино впервые с начала этого года выявили зараженное бешенством животное. Лиса контактировала с двумя домашними собаками, которые не были привиты против бешенства. Дикое животное было убито. Специалистами Билибинской районной станции по борьбе с болезнями животных был отобран материал и направлен на экспертизу в Федеральный центр по защите животных в городе Владимир. Лабораторные исследования подтвердили, что лисица была заражена. В городе Билибино объявлен карантин по этому заболеванию сроком на 60 дней", - говорится в сообщении.Отмечается, что специалисты ветеринарной службы проводят профилактические мероприятия. В первую очередь пройдет массовая вакцинация против бешенства, для этого 16 мая в Билибино из Анадыря направлен специалист управления ветеринарии с 560 дозами вакцины против бешенства.Также пройдет работа с частным приютом "Уголок надежды", где содержится более 150 собак. Они все будут вакцинированы против бешенства, стерилизованы и помечены. Специалисты проведут поквартирный обход по всему городу: непривитых домашних питомцев будут прививать на месте, а животных, подозрительных на бешенство, изолировать в приют на 14-дневный карантин. Животных без владельцев на улицах будут отлавливать."На период карантина на улицах города мы должны обеспечить отсутствие животных без владельцев. Около 200 голов где-то нужно будет разместить на два месяца. Это одно из самых трудоемких мероприятий. Провести их вакцинацию, стерилизацию и мечение. Животных с клиническими признаками бешенства будут немедленно усыплять и кремировать", - приводятся слова начальника управления ветеринарии департамента сельского хозяйства и продовольствия Чукотки Левана Сирабидзе.По данным департамента, на сегодняшний день новых случаев бешенства не выявлено.

https://ria.ru/20220301/privivka-1775815004.html

https://ria.ru/20220222/zhivotnye-1774469492.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, чукотка, билибино