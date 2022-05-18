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Цены на бензин в США растут девятый день подряд - РИА Новости, 18.05.2022
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Цены на бензин в США растут девятый день подряд
Цены на бензин в США растут девятый день подряд - РИА Новости, 18.05.2022
Цены на бензин в США растут девятый день подряд
Средняя цена на бензин в США прибавила еще несколько центов к рекорду, достигнув 4,567 доллара за галлон (3,785 литра), свидетельствуют данные аналитиков. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:50
2022-05-18T15:50
экономика
цены на нефть
джо байден
сша
бензин
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ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Средняя цена на бензин в США прибавила еще несколько центов к рекорду, достигнув 4,567 доллара за галлон (3,785 литра), свидетельствуют данные аналитиков.Как сообщает на своем сайте американская автомобильная ассоциация, средняя цена за галлон бензина прибавила за сутки около 4 центов. Новую историческую высоту цена на топливо берет девятый день подряд. В самом густонаселенном штате Калифорния, где цена на бензин традиционно выше, галлон, по тем же данным, обойдется в 6,05 доллара. Ассоциация при этом отмечает, что не осталось ни одного штата, где цена на бензин была бы ниже 4 долларов.Цена на бензин несколько снижалась с начала апреля, когда началось высвобождение нефти из стратегического резерва, но в первых числах мая вновь перешла к росту.Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин выросли до рекордов. Рост цен глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины, эту позицию критикует бывший президент США Дональд Трамп, который указывает, что цена стала расти задолго до происходящего.В конце марта президент объявил, что США будут высвобождать нефть из стратегического резерва: ежедневно 1 миллион баррелей в течение полугода. Когда Байден вступил в должность, бензин стоил около 2,5 доллара, в январе 2022 года - около 3,3 доллара.Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
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экономика, цены на нефть, джо байден, сша, бензин
15:50 18.05.2022
 
Цены на бензин в США растут девятый день подряд

Цена на бензин в США прибавила к рекорду четыре цента, достигнув 4,567 доллара за галлон

© AP Photo / Marta LavandierМужчина на автозаправочной станции в Майами, США
Мужчина на автозаправочной станции в Майами, США - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© AP Photo / Marta Lavandier
Мужчина на автозаправочной станции в Майами, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 18 мая - РИА Новости. Средняя цена на бензин в США прибавила еще несколько центов к рекорду, достигнув 4,567 доллара за галлон (3,785 литра), свидетельствуют данные аналитиков.
Как сообщает на своем сайте американская автомобильная ассоциация, средняя цена за галлон бензина прибавила за сутки около 4 центов. Новую историческую высоту цена на топливо берет девятый день подряд. В самом густонаселенном штате Калифорния, где цена на бензин традиционно выше, галлон, по тем же данным, обойдется в 6,05 доллара. Ассоциация при этом отмечает, что не осталось ни одного штата, где цена на бензин была бы ниже 4 долларов.
Цена на бензин несколько снижалась с начала апреля, когда началось высвобождение нефти из стратегического резерва, но в первых числах мая вновь перешла к росту.
Президент США Джо Байден 8 марта объявил о запрете на импорт российских энергоносителей, цены на бензин выросли до рекордов. Рост цен глава американской администрации связывает с событиями вокруг Украины, эту позицию критикует бывший президент США Дональд Трамп, который указывает, что цена стала расти задолго до происходящего.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 01:26
Байдену предрекли новый "энергетический кошмар"
В конце марта президент объявил, что США будут высвобождать нефть из стратегического резерва: ежедневно 1 миллион баррелей в течение полугода. Когда Байден вступил в должность, бензин стоил около 2,5 доллара, в январе 2022 года - около 3,3 доллара.
Западные страны ввели санкции против РФ из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Президент заявил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
На автозаправочной станции в Германии - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 08:00
Режим парковки: Германия готовится к дефициту бензина
 
ЭкономикаЦены на нефтьДжо БайденСШАБензин
 
 
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