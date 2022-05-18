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Белгородский губернатор рассказал о последствиях обстрела села Солохи
Белгородский губернатор рассказал о последствиях обстрела села Солохи - РИА Новости, 18.05.2022
Белгородский губернатор рассказал о последствиях обстрела села Солохи
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Солохи повреждены шесть домовладений, легковой автомобиль и линия... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T15:03
2022-05-18T15:03
2022-05-18T18:01
специальная военная операция на украине
россия
украина
происшествия
белогородская область
белгородский район
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела села Солохи повреждены шесть домовладений, легковой автомобиль и линия электропередачи.Ранее Гладков сообщал об обстреле села Солохи с территории Украины, один человек пострадал, есть разрушения."По докладу главы Белгородского района Владимира Перцева, в Солохах повреждены шесть домовладений, один легковой автомобиль и линия электропередач. По раненому. Молодому человеку оказывается вся необходимая медицинская помощь. Его жизни ничего не угрожает", - написал он в Telegram-канале.Село Солохи уже подвергалось обстрелу со стороны Украины 11 мая, тогда один человек погиб и семеро пострадали. По версии СК РФ, украинские боевики несколько раз выстрелили из реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град" по территории села.
https://radiosputnik.ria.ru/20220518/solokhi-1789223741.html
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россия, украина, происшествия, белогородская область, белгородский район, следственный комитет россии (ск рф)
15:03 18.05.2022 (обновлено: 18:01 18.05.2022)
Белгородский губернатор рассказал о последствиях обстрела села Солохи
Гладков сообщил, что в результате обстрела села Солохи повреждены шесть домов