https://ria.ru/20220518/belgorod-1789220081.html

Белгородское село Солохи обстреляли с территории Украины, есть разрушения

Белгородское село Солохи обстреляли с территории Украины, есть разрушения - РИА Новости, 18.05.2022

Белгородское село Солохи обстреляли с территории Украины, есть разрушения

Село Солохи в Белгородской области обстреляли с территории Украины, один человек пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T13:30

2022-05-18T13:30

2022-05-18T17:59

специальная военная операция на украине

украина

россия

белогородская область

происшествия

белгородский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789304146_0:133:3169:1916_1920x0_80_0_0_971ce5be06f6be754c4e9ec451e25f29.jpg

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Село Солохи в Белгородской области обстреляли с территории Украины, один человек пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Губернатор также уточнил, что пострадавшему мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.Село Солохи 11 мая уже подвергалось обстрелу со стороны Украины, в результате один человек погиб, еще семеро пострадали. По версии следователей, тогда украинские боевики использовали реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220518/mariupol-1789032946.html

украина

россия

белогородская область

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, белогородская область, происшествия, белгородский район