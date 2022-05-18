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Белгородское село Солохи обстреляли с территории Украины, есть разрушения - РИА Новости, 18.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/belgorod-1789220081.html
Белгородское село Солохи обстреляли с территории Украины, есть разрушения
Белгородское село Солохи обстреляли с территории Украины, есть разрушения - РИА Новости, 18.05.2022
Белгородское село Солохи обстреляли с территории Украины, есть разрушения
Село Солохи в Белгородской области обстреляли с территории Украины, один человек пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T13:30
2022-05-18T17:59
специальная военная операция на украине
украина
россия
белогородская область
происшествия
белгородский район
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Село Солохи в Белгородской области обстреляли с территории Украины, один человек пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Губернатор также уточнил, что пострадавшему мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.Село Солохи 11 мая уже подвергалось обстрелу со стороны Украины, в результате один человек погиб, еще семеро пострадали. По версии следователей, тогда украинские боевики использовали реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина
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белогородская область
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украина, россия, белогородская область, происшествия, белгородский район
13:30 18.05.2022 (обновлено: 17:59 18.05.2022)
 
Белгородское село Солохи обстреляли с территории Украины, есть разрушения

Губернатор Белгородской области Гладких сообщил об обстреле Солохи со стороны Украины

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкМесто падения осколков снаряда в селе Солохи в Белгородской области
Место падения осколков снаряда в селе Солохи в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Село Солохи в Белгородской области обстреляли с территории Украины, один человек пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"По докладу главы Белгородского района Владимира Перцева, повреждены шесть домовладений, один легковой автомобиль и линия электропередач", написал он в Telegram.

Губернатор также уточнил, что пострадавшему мужчине оказывается вся необходимая медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает.
Село Солохи 11 мая уже подвергалось обстрелу со стороны Украины, в результате один человек погиб, еще семеро пострадали. По версии следователей, тогда украинские боевики использовали реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град".
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По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияБелогородская областьПроисшествияБелгородский район
 
 
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