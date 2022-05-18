https://ria.ru/20220518/azovstal-1789206460.html

Минобороны опубликовало новые кадры сдачи в плен боевиков с "Азовстали"

Минобороны опубликовало новые кадры сдачи в плен боевиков с "Азовстали" - РИА Новости, 18.05.2022

Минобороны опубликовало новые кадры сдачи в плен боевиков с "Азовстали"

Минобороны России опубликовало новую видеозапись с массовой сдачей в плен украинских военнослужащих и боевиков с завода "Азовсталь" в Мариуполе. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:37

2022-05-18T12:37

2022-05-18T12:38

специальная военная операция на украине

в мире

игорь конашенков

россия

новоазовск

донецкая народная республика

мариуполь

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минобороны России опубликовало новую видеозапись с массовой сдачей в плен украинских военнослужащих и боевиков с завода "Азовсталь" в Мариуполе.На новых кадрах – колонны выходящих с завода боевиков, вынос раненых, тщательный досмотр вещей и одежды сдавшихся. Кроме того, военнопленных осматривают на наличие татуировок с националистической символикой.После погрузки на автобусы сдавшихся конвоируют автомобили военной автоинспекции и бронетранспортеры.Ранее в среду официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки сдались в плен 694 боевика, в том числе 29 раненых.Всего за два дня сложили оружие 959 боевиков, в том числе 80 раненых. Из них 51 требовалось стационарное лечение, их отправили в больницу Новоазовска в ДНР.

https://ria.ru/20220518/gaubitsy-1789199038.html

россия

новоазовск

донецкая народная республика

мариуполь

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Кадры сдачи пленных боевиков с "Азовстали" в Мариуполе Минобороны России публикует новые кадры сдачи пленных боевиков с "Азовстали" в Мариуполе 2022-05-18T12:37 true PT0M46S

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Ольга Маркова

в мире, игорь конашенков, россия, новоазовск, донецкая народная республика, мариуполь, министерство обороны рф (минобороны рф)