https://ria.ru/20220518/aviabilety-1789302252.html

Эксперты: рост цен на авиабилеты будет ниже инфляции

Эксперты: рост цен на авиабилеты будет ниже инфляции - РИА Новости, 18.05.2022

Эксперты: рост цен на авиабилеты будет ниже инфляции

Рост цен на авиабилеты в РФ в среднесрочной перспективе останется ниже инфляции, считают эксперты рынка. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T17:54

2022-05-18T17:54

2022-05-18T17:54

аэрофлот

олег пантелеев

илья шатилин

москва

экономика

авиабилеты

туризм

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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Рост цен на авиабилеты в РФ в среднесрочной перспективе останется ниже инфляции, считают эксперты рынка.Ранее Росстат сообщил, что средняя стоимость авиабилетов экономкласса в пересчете на 1000 километров достигла в апреле 5762 рубля, что на 16,1% выше мартовского уровня и на 9,9% выше уровня апреля 2021 года. Таким образом, рост цен в годовом выражении оказался существенно ниже общей инфляции, которая в прошлом месяце составила 17,8%.Как считает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, в значительной степени апрельский рост стоимости билетов связан с сезонностью: традиционно в феврале-марте цена минимальная, а с апреля по август растет по мере увеличения спроса на полеты по туристическим направлениям.То есть, по словам Пантелеева, перед нынешним скачком цена на билеты на протяжении двух лет "топталась на месте" даже с учетом значительного роста курса доллара и аэропортовых сборов (в некоторых аэропортах ставки сборов выросли кратно).Вместе с тем, по его прогнозу, хотя в августе 2022 года цены на билеты будут выше, чем в августе 2019 года, однако темп роста цен окажется значительно ниже, чем накопленный за эти годы темп инфляции.С тем, что цены останутся умеренными, согласен и основатель портала FrequentFlyers Илья Шатилин, который объясняет это в том числе снижением доходов населения.Он пояснил, что цель системы бронирования любой авиакомпании – продать максимальное количество кресел по максимальной цене. И в случае относительно слабого спроса "лучше продать дешевле, чем вообще не продать".Объясняя апрельский скачок цен по отношению к марту, глава FrequentFlyers также указывает на сезонность, рост стоимости обслуживания в аэропортах и на ожидания повышения цен на авиакеросин. В этих условиях, по словам эксперта, "рост цен на билеты ниже уровня инфляции (в годовом выражении – ред.) - это хорошая новость".Шатилин добавил, что в период коронакризиса у авиакомпаний был большой избыток провозных емкостей: в связи с закрытием международных рейсов самолеты были брошены на внутренние линии. Соответственно и цены были аномально низкими, что стало одним из факторов их нынешнего роста.Сейчас ситуация немного другая: в условиях ужесточения западных санкций некоторые авиакомпании припарковали часть флота для его сохранения на будущее. Тем не менее избыточность флота сохраняется, что также ограничивает рост цен в ближайшей перспективе.Что касается прибыльности работы авиакомпаний в нынешних сложных условиях, то здесь, по мнению Шатилина, поддерживается государственным софинансированием.Вместе с тем, на фоне отмеченного роста цен на авиабилеты, Аэрофлот в понедельник объявил о том, что временно снижает на 25% стоимость субсидированных билетов на перелеты между Москвой и Дальним Востоком.

https://ria.ru/20220420/aeroflot-1784568911.html

https://ria.ru/20220420/aviabilety-1784396535.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220405/aviabilety-1781872369.html

https://ria.ru/20220516/aeroflot-1788907566.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

аэрофлот, олег пантелеев, илья шатилин, москва, экономика, авиабилеты, туризм