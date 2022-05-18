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Эксперты: рост цен на авиабилеты будет ниже инфляции - РИА Новости, 18.05.2022
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Эксперты: рост цен на авиабилеты будет ниже инфляции
Эксперты: рост цен на авиабилеты будет ниже инфляции - РИА Новости, 18.05.2022
Эксперты: рост цен на авиабилеты будет ниже инфляции
Рост цен на авиабилеты в РФ в среднесрочной перспективе останется ниже инфляции, считают эксперты рынка. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T17:54
2022-05-18T17:54
аэрофлот
олег пантелеев
илья шатилин
москва
экономика
авиабилеты
туризм
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МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Рост цен на авиабилеты в РФ в среднесрочной перспективе останется ниже инфляции, считают эксперты рынка.Ранее Росстат сообщил, что средняя стоимость авиабилетов экономкласса в пересчете на 1000 километров достигла в апреле 5762 рубля, что на 16,1% выше мартовского уровня и на 9,9% выше уровня апреля 2021 года. Таким образом, рост цен в годовом выражении оказался существенно ниже общей инфляции, которая в прошлом месяце составила 17,8%.Как считает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, в значительной степени апрельский рост стоимости билетов связан с сезонностью: традиционно в феврале-марте цена минимальная, а с апреля по август растет по мере увеличения спроса на полеты по туристическим направлениям.То есть, по словам Пантелеева, перед нынешним скачком цена на билеты на протяжении двух лет "топталась на месте" даже с учетом значительного роста курса доллара и аэропортовых сборов (в некоторых аэропортах ставки сборов выросли кратно).Вместе с тем, по его прогнозу, хотя в августе 2022 года цены на билеты будут выше, чем в августе 2019 года, однако темп роста цен окажется значительно ниже, чем накопленный за эти годы темп инфляции.С тем, что цены останутся умеренными, согласен и основатель портала FrequentFlyers Илья Шатилин, который объясняет это в том числе снижением доходов населения.Он пояснил, что цель системы бронирования любой авиакомпании – продать максимальное количество кресел по максимальной цене. И в случае относительно слабого спроса "лучше продать дешевле, чем вообще не продать".Объясняя апрельский скачок цен по отношению к марту, глава FrequentFlyers также указывает на сезонность, рост стоимости обслуживания в аэропортах и на ожидания повышения цен на авиакеросин. В этих условиях, по словам эксперта, "рост цен на билеты ниже уровня инфляции (в годовом выражении – ред.) - это хорошая новость".Шатилин добавил, что в период коронакризиса у авиакомпаний был большой избыток провозных емкостей: в связи с закрытием международных рейсов самолеты были брошены на внутренние линии. Соответственно и цены были аномально низкими, что стало одним из факторов их нынешнего роста.Сейчас ситуация немного другая: в условиях ужесточения западных санкций некоторые авиакомпании припарковали часть флота для его сохранения на будущее. Тем не менее избыточность флота сохраняется, что также ограничивает рост цен в ближайшей перспективе.Что касается прибыльности работы авиакомпаний в нынешних сложных условиях, то здесь, по мнению Шатилина, поддерживается государственным софинансированием.Вместе с тем, на фоне отмеченного роста цен на авиабилеты, Аэрофлот в понедельник объявил о том, что временно снижает на 25% стоимость субсидированных билетов на перелеты между Москвой и Дальним Востоком.
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аэрофлот, олег пантелеев, илья шатилин, москва, экономика, авиабилеты, туризм
17:54 18.05.2022
 

Эксперты: рост цен на авиабилеты будет ниже инфляции

© Fotolia / Artur MarciniecАвиабилеты и паспорта
Авиабилеты и паспорта - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Fotolia / Artur Marciniec
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая – РИА Новости. Рост цен на авиабилеты в РФ в среднесрочной перспективе останется ниже инфляции, считают эксперты рынка.
Ранее Росстат сообщил, что средняя стоимость авиабилетов экономкласса в пересчете на 1000 километров достигла в апреле 5762 рубля, что на 16,1% выше мартовского уровня и на 9,9% выше уровня апреля 2021 года. Таким образом, рост цен в годовом выражении оказался существенно ниже общей инфляции, которая в прошлом месяце составила 17,8%.
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"Аэрофлот" не видит тенденции к росту цен на авиабилеты в летнем сезоне
Как считает исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев, в значительной степени апрельский рост стоимости билетов связан с сезонностью: традиционно в феврале-марте цена минимальная, а с апреля по август растет по мере увеличения спроса на полеты по туристическим направлениям.
"Нынешний сезонный рост достаточно высок, но, когда сезон закончится, цены начнут снижаться. Поэтому правильнее оценивать изменение тарифов, сравнивая месяц текущего года с месяцем предыдущего года или же, с учетом серьезного кризиса гражданской авиации вследствие пандемии коронавируса, можно сравнивать и с 2019 годом. В итоге, если мы сравним цены на билеты в апреле 2019 года с апрелем 2022 года, то окажется что рост будет менее 10%", - заявил он РИА Новости.
То есть, по словам Пантелеева, перед нынешним скачком цена на билеты на протяжении двух лет "топталась на месте" даже с учетом значительного роста курса доллара и аэропортовых сборов (в некоторых аэропортах ставки сборов выросли кратно).
"Аэропортовые сборы растут, расходы на авиатопливо не снижаются, расходы на персонал и многое другое также значительно увеличились. Еще одним фактором, который невозможно игнорировать, стало увеличение протяженности ряда маршрутов по востребованным направлениям (Сочи, Калининград) из-за проведения военной спецоперации. В этой ситуации трудно ожидать от авиакомпаний сохранения цен на том уровне, который был в докризисный период", - отмечает Пантелеев.
Вместе с тем, по его прогнозу, хотя в августе 2022 года цены на билеты будут выше, чем в августе 2019 года, однако темп роста цен окажется значительно ниже, чем накопленный за эти годы темп инфляции.
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С тем, что цены останутся умеренными, согласен и основатель портала FrequentFlyers Илья Шатилин, который объясняет это в том числе снижением доходов населения.
"Мы видим снижение реальных доходов – люди начинают экономить на необязательных вещах вроде путешествий. Например, перестают летать на выходные. И на этом фоне авиакомпании не могут дальше повышать цены. Работает динамическое ценообразование: когда билеты не покупают - цены начинают падать. Мы сейчас видим очередные распродажи, которые одну за другой запускают перевозчики, в том числе – "Аэрофлот", и цены иногда даже ниже, чем до коронакризиса", - прокомментировал РИА Новости эксперт.
Он пояснил, что цель системы бронирования любой авиакомпании – продать максимальное количество кресел по максимальной цене. И в случае относительно слабого спроса "лучше продать дешевле, чем вообще не продать".
"Можно, конечно, каждый из тарифов авиакомпании повысить на 1000 рублей, но это приведет только к тому, что система бронирования будет продавать более дешевые тарифы. Может быть, самый доступный тариф будет выше, но большинство билетов будут продавать по той цене, по которой готовы их покупать пассажиры", - утверждает Шатилин.
Объясняя апрельский скачок цен по отношению к марту, глава FrequentFlyers также указывает на сезонность, рост стоимости обслуживания в аэропортах и на ожидания повышения цен на авиакеросин. В этих условиях, по словам эксперта, "рост цен на билеты ниже уровня инфляции (в годовом выражении – ред.) - это хорошая новость".
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Шатилин добавил, что в период коронакризиса у авиакомпаний был большой избыток провозных емкостей: в связи с закрытием международных рейсов самолеты были брошены на внутренние линии. Соответственно и цены были аномально низкими, что стало одним из факторов их нынешнего роста.
Сейчас ситуация немного другая: в условиях ужесточения западных санкций некоторые авиакомпании припарковали часть флота для его сохранения на будущее. Тем не менее избыточность флота сохраняется, что также ограничивает рост цен в ближайшей перспективе.
Что касается прибыльности работы авиакомпаний в нынешних сложных условиях, то здесь, по мнению Шатилина, поддерживается государственным софинансированием.
"Средства выделяются, и они позволяют существовать авиакомпаниям. Плюс есть различные субсидии, поддерживающие региональные рейсы. Задача состоит в том, чтобы сохранить объем авиаперевозок. При этом платить за них больше никто не готов, поэтому ценам расти некуда, иначе люди просто перестанут летать", - резюмирует эксперт.
Вместе с тем, на фоне отмеченного роста цен на авиабилеты, Аэрофлот в понедельник объявил о том, что временно снижает на 25% стоимость субсидированных билетов на перелеты между Москвой и Дальним Востоком.
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АэрофлотОлег ПантелеевИлья ШатилинМоскваЭкономикаАвиабилетыТуризм
 
 
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