https://ria.ru/20220518/arest-1789327263.html

Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Руслана Левиева

Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Руслана Левиева - РИА Новости, 18.05.2022

Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Руслана Левиева

Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Руслана Карпука по обвинению в дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T19:12

2022-05-18T19:12

2022-05-18T19:12

россия

арест

блогер

армия россии

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Руслана Карпука по обвинению в дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ему вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).По информации из открытых источников, Карпук, также известный под фамилией Левиев, является создателем проекта "Сканер", который публикует данные о сотрудниках правоохранительных органов, и основателем занимающейся расследованиями Conflict Intelligence Team. МВД РФ объявило его в розыск.

https://ria.ru/20220518/rozysk-1789253895.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, арест, блогер, армия россии