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Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Руслана Левиева - РИА Новости, 18.05.2022
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Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Руслана Левиева
Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Руслана Левиева - РИА Новости, 18.05.2022
Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Руслана Левиева
Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Руслана Карпука по обвинению в дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T19:12
2022-05-18T19:12
россия
арест
блогер
армия россии
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Руслана Карпука по обвинению в дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.Ему вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).По информации из открытых источников, Карпук, также известный под фамилией Левиев, является создателем проекта "Сканер", который публикует данные о сотрудниках правоохранительных органов, и основателем занимающейся расследованиями Conflict Intelligence Team. МВД РФ объявило его в розыск.
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россия, арест, блогер, армия россии
19:12 18.05.2022
 
Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера Руслана Левиева

Суд заочно арестовал Руслана Карпука по обвинению в дискредитации российской армии

© Фото : Руслан Левиев/ВконтактеРуслан Левиев
Руслан Левиев - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Фото : Руслан Левиев/Вконтакте
Руслан Левиев. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест Руслана Карпука по обвинению в дискредитации российской армии, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании в отношении Карпука Р.Л. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Ему вменяется часть 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ).
По информации из открытых источников, Карпук, также известный под фамилией Левиев, является создателем проекта "Сканер", который публикует данные о сотрудниках правоохранительных органов, и основателем занимающейся расследованиями Conflict Intelligence Team. МВД РФ объявило его в розыск.
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
15:31
МВД объявило в розыск блогера Руслана Левиева
 
РоссияАрестБлогерАрмия России
 
 
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