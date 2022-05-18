https://ria.ru/20220518/arest-1789283644.html
В Татарстане арестовали мужчину, пришедшего в школу в пьяном виде
В Татарстане арестовали мужчину, пришедшего в школу в пьяном виде - РИА Новости, 18.05.2022
В Татарстане арестовали мужчину, пришедшего в школу в пьяном виде
Житель Набережных Челнов пришел в школу в нетрезвом состоянии и неадекватно вел себя, он арестован на трое суток, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:56
2022-05-18T16:56
2022-05-18T16:56
россия
республика татарстан (татарстан)
набережные челны
происшествия
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КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Житель Набережных Челнов пришел в школу в нетрезвом состоянии и неадекватно вел себя, он арестован на трое суток, сообщает МВД по Татарстану.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что отец одного из учеников пришел в школу с ножом из-за того, что его ребенка якобы "пинали в школе". Позднее мальчик признался, что его никто не обижал."В дежурную часть управления МВД России по Набережным Челнам поступило анонимное сообщение о неадекватном поведении мужчины в одной из общеобразовательных школ города. Прибывшими на место происшествия полицейскими мужчина 1982 года рождения был задержан и доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.По информации МВД, в отношении мужчины был составлен административный материал по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".Решением суда мужчина подвергнут административному аресту на трое суток.
https://ria.ru/20220505/yaroslavl-1787111125.html
россия
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия
В Татарстане арестовали мужчину, пришедшего в школу в пьяном виде
Жителя Набережных Челнов, пришедшего в школу в пьяном виде, арестовали на трое суток
КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Житель Набережных Челнов пришел в школу в нетрезвом состоянии и неадекватно вел себя, он арестован на трое суток, сообщает МВД по Татарстану.
Ранее в соцсетях появилась информация о том, что отец одного из учеников пришел в школу с ножом из-за того, что его ребенка якобы "пинали в школе". Позднее мальчик признался, что его никто не обижал.
"В дежурную часть управления МВД России
по Набережным Челнам
поступило анонимное сообщение о неадекватном поведении мужчины в одной из общеобразовательных школ города. Прибывшими на место происшествия полицейскими мужчина 1982 года рождения был задержан и доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.
По информации МВД, в отношении мужчины был составлен административный материал по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".
Решением суда мужчина подвергнут административному аресту на трое суток.