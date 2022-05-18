https://ria.ru/20220518/arest-1789283644.html

В Татарстане арестовали мужчину, пришедшего в школу в пьяном виде

В Татарстане арестовали мужчину, пришедшего в школу в пьяном виде - РИА Новости, 18.05.2022

В Татарстане арестовали мужчину, пришедшего в школу в пьяном виде

Житель Набережных Челнов пришел в школу в нетрезвом состоянии и неадекватно вел себя, он арестован на трое суток, сообщает МВД по Татарстану. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:56

2022-05-18T16:56

2022-05-18T16:56

россия

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

происшествия

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КАЗАНЬ, 18 мая – РИА Новости. Житель Набережных Челнов пришел в школу в нетрезвом состоянии и неадекватно вел себя, он арестован на трое суток, сообщает МВД по Татарстану.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что отец одного из учеников пришел в школу с ножом из-за того, что его ребенка якобы "пинали в школе". Позднее мальчик признался, что его никто не обижал."В дежурную часть управления МВД России по Набережным Челнам поступило анонимное сообщение о неадекватном поведении мужчины в одной из общеобразовательных школ города. Прибывшими на место происшествия полицейскими мужчина 1982 года рождения был задержан и доставлен в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств", - говорится в сообщении.По информации МВД, в отношении мужчины был составлен административный материал по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения".Решением суда мужчина подвергнут административному аресту на трое суток.

https://ria.ru/20220505/yaroslavl-1787111125.html

россия

республика татарстан (татарстан)

набережные челны

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, республика татарстан (татарстан), набережные челны, происшествия