https://ria.ru/20220518/arest-1789279063.html

Мосгорсуд утвердил арест латиноамериканца за фейки о российских военных

Мосгорсуд утвердил арест латиноамериканца за фейки о российских военных - РИА Новости, 18.05.2022

Мосгорсуд утвердил арест латиноамериканца за фейки о российских военных

Мосгорсуд в среду признал законным заключение в СИЗО гражданина Колумбии, обвиняемого в распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом,... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T16:42

2022-05-18T16:42

2022-05-18T16:42

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным заключение в СИЗО гражданина Колумбии, обвиняемого в распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановление Басманного районного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.Басманный суд столицы 11 апреля арестовал Хиральдо Сарая Альберто Энрике на два месяца. Это первое в России уголовное дело по данной статье, фигурантом которого стал иностранец.Как заявил РИА Новости адвокат мужчины, следствие считает колумбийца пособником распространения недостоверных сведений о спецоперации ВС РФ за рубежом.При этом адвокат утверждает, что Хиральдо Сарай действительно был участником некой рассылки, однако передаваемые сведения он не проверял на достоверность, "был уверен, что не делает ничего плохого".Защитник отмечал, что колумбиец половину своей жизни – 20 лет от около 40 – проживает в России, имеет постоянную регистрацию и полностью владеет языком. В суде он обходился без переводчика.Консульский отдел посольства Колумбии внимательно следит за развитием процесса и оказывает обвиняемому помощь, сообщали в дипмиссии.По обвинению в публичном распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ группой лиц по предварительному сговору или организованной группой мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет или штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей.Кто, по версии следствия, был соучастником уроженца Латинской Америки, не раскрывается.

https://ria.ru/20220505/feyki-1786901169.html

https://ria.ru/20220511/video-1788007841.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

происшествия, россия, колумбия, москва, вооруженные силы рф, украина