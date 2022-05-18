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Мосгорсуд утвердил арест латиноамериканца за фейки о российских военных - РИА Новости, 18.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220518/arest-1789279063.html
Мосгорсуд утвердил арест латиноамериканца за фейки о российских военных
Мосгорсуд утвердил арест латиноамериканца за фейки о российских военных - РИА Новости, 18.05.2022
Мосгорсуд утвердил арест латиноамериканца за фейки о российских военных
Мосгорсуд в среду признал законным заключение в СИЗО гражданина Колумбии, обвиняемого в распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:42
2022-05-18T16:42
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
колумбия
москва
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным заключение в СИЗО гражданина Колумбии, обвиняемого в распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановление Басманного районного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.Басманный суд столицы 11 апреля арестовал Хиральдо Сарая Альберто Энрике на два месяца. Это первое в России уголовное дело по данной статье, фигурантом которого стал иностранец.Как заявил РИА Новости адвокат мужчины, следствие считает колумбийца пособником распространения недостоверных сведений о спецоперации ВС РФ за рубежом.При этом адвокат утверждает, что Хиральдо Сарай действительно был участником некой рассылки, однако передаваемые сведения он не проверял на достоверность, "был уверен, что не делает ничего плохого".Защитник отмечал, что колумбиец половину своей жизни – 20 лет от около 40 – проживает в России, имеет постоянную регистрацию и полностью владеет языком. В суде он обходился без переводчика.Консульский отдел посольства Колумбии внимательно следит за развитием процесса и оказывает обвиняемому помощь, сообщали в дипмиссии.По обвинению в публичном распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ группой лиц по предварительному сговору или организованной группой мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет или штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей.Кто, по версии следствия, был соучастником уроженца Латинской Америки, не раскрывается.
https://ria.ru/20220505/feyki-1786901169.html
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происшествия, россия, колумбия, москва, вооруженные силы рф, украина
16:42 18.05.2022
 
Мосгорсуд утвердил арест латиноамериканца за фейки о российских военных

Мосгорсуд признал законным арест латиноамериканца за фейки о российских военных

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным заключение в СИЗО гражданина Колумбии, обвиняемого в распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление Басманного районного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Басманный суд столицы 11 апреля арестовал Хиральдо Сарая Альберто Энрике на два месяца. Это первое в России уголовное дело по данной статье, фигурантом которого стал иностранец.
Как заявил РИА Новости адвокат мужчины, следствие считает колумбийца пособником распространения недостоверных сведений о спецоперации ВС РФ за рубежом.
Работа МВД ЛНР по выявлению и задержанию участников АТО в селе Рубежное Харьковской области - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 03:03
Дипломат в ООН обвинил западные СМИ в распространении фейков о спецоперации
При этом адвокат утверждает, что Хиральдо Сарай действительно был участником некой рассылки, однако передаваемые сведения он не проверял на достоверность, "был уверен, что не делает ничего плохого".
Защитник отмечал, что колумбиец половину своей жизни – 20 лет от около 40 – проживает в России, имеет постоянную регистрацию и полностью владеет языком. В суде он обходился без переводчика.
Консульский отдел посольства Колумбии внимательно следит за развитием процесса и оказывает обвиняемому помощь, сообщали в дипмиссии.
По обвинению в публичном распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ группой лиц по предварительному сговору или организованной группой мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет или штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей.
Кто, по версии следствия, был соучастником уроженца Латинской Америки, не раскрывается.
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 11.05.2022
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В Петербурге арестовали мужчину из-за изготовления фейка о ВС России
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКолумбияМоскваВооруженные силы РФУкраина
 
 
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