https://ria.ru/20220518/arest-1789279063.html
Мосгорсуд утвердил арест латиноамериканца за фейки о российских военных
Мосгорсуд утвердил арест латиноамериканца за фейки о российских военных - РИА Новости, 18.05.2022
Мосгорсуд утвердил арест латиноамериканца за фейки о российских военных
Мосгорсуд в среду признал законным заключение в СИЗО гражданина Колумбии, обвиняемого в распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом,... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T16:42
2022-05-18T16:42
2022-05-18T16:42
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
колумбия
москва
вооруженные силы рф
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:270:3067:1995_1920x0_80_0_0_3c91455ed85bfad69e715673001bb621.jpg
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным заключение в СИЗО гражданина Колумбии, обвиняемого в распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановление Басманного районного суда Москвы оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.Басманный суд столицы 11 апреля арестовал Хиральдо Сарая Альберто Энрике на два месяца. Это первое в России уголовное дело по данной статье, фигурантом которого стал иностранец.Как заявил РИА Новости адвокат мужчины, следствие считает колумбийца пособником распространения недостоверных сведений о спецоперации ВС РФ за рубежом.При этом адвокат утверждает, что Хиральдо Сарай действительно был участником некой рассылки, однако передаваемые сведения он не проверял на достоверность, "был уверен, что не делает ничего плохого".Защитник отмечал, что колумбиец половину своей жизни – 20 лет от около 40 – проживает в России, имеет постоянную регистрацию и полностью владеет языком. В суде он обходился без переводчика.Консульский отдел посольства Колумбии внимательно следит за развитием процесса и оказывает обвиняемому помощь, сообщали в дипмиссии.По обвинению в публичном распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ группой лиц по предварительному сговору или организованной группой мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет или штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей.Кто, по версии следствия, был соучастником уроженца Латинской Америки, не раскрывается.
https://ria.ru/20220505/feyki-1786901169.html
https://ria.ru/20220511/video-1788007841.html
россия
колумбия
москва
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, колумбия, москва, вооруженные силы рф, украина
Мосгорсуд утвердил арест латиноамериканца за фейки о российских военных
Мосгорсуд признал законным арест латиноамериканца за фейки о российских военных
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Мосгорсуд в среду признал законным заключение в СИЗО гражданина Колумбии, обвиняемого в распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ за рубежом, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Постановление Басманного районного суда Москвы
оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения", - рассказал собеседник агентства.
Басманный суд столицы 11 апреля арестовал Хиральдо Сарая Альберто Энрике на два месяца. Это первое в России
уголовное дело по данной статье, фигурантом которого стал иностранец.
Как заявил РИА Новости адвокат мужчины, следствие считает колумбийца пособником распространения недостоверных сведений о спецоперации ВС РФ
за рубежом.
При этом адвокат утверждает, что Хиральдо Сарай действительно был участником некой рассылки, однако передаваемые сведения он не проверял на достоверность, "был уверен, что не делает ничего плохого".
Защитник отмечал, что колумбиец половину своей жизни – 20 лет от около 40 – проживает в России, имеет постоянную регистрацию и полностью владеет языком. В суде он обходился без переводчика.
Консульский отдел посольства Колумбии
внимательно следит за развитием процесса и оказывает обвиняемому помощь, сообщали в дипмиссии.
По обвинению в публичном распространении фейков об использовании Вооруженных сил РФ группой лиц по предварительному сговору или организованной группой мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет или штраф в размере от 3 до 5 миллионов рублей.
Кто, по версии следствия, был соучастником уроженца Латинской Америки
, не раскрывается.