https://ria.ru/20220518/arest-1789200225.html
Задержанного в Кемерово украинского диверсанта арестовали до 16 июня
Задержанного в Кемерово украинского диверсанта арестовали до 16 июня - РИА Новости, 18.05.2022
Задержанного в Кемерово украинского диверсанта арестовали до 16 июня
Центральный районный суд Кемерово арестовал до 16 июня предполагаемого диверсанта, причастного к повреждению двух опор линий электропередачи, сообщили РИА... РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T12:14
2022-05-18T12:14
2022-05-18T15:41
происшествия
кемерово
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КЕМЕРОВО, 18 мая – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал до 16 июня предполагаемого диверсанта, причастного к повреждению двух опор линий электропередачи, сообщили РИА Новости в суде.ФСБ сегодня сообщала, что силовики задержали в Кемерово пособника украинских нацистов, причастного к повреждению двух опор линий электропередачи в Кузбассе. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"), ст. 281 ("Диверсия") УК РФ.
кемерово
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Опоры ЛЭП, поврежденные сторонником украинских нацистов в Кемерово, его показания
ФСБ после сообщения о задержании сторонника украинских нацистов в Кемерово публикует кадры с поврежденными им опорами ЛЭП, с его арсеналом и признательными показаниями
2022-05-18T12:14
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PT0M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, кемерово, видео
Задержанного в Кемерово украинского диверсанта арестовали до 16 июня
КЕМЕРОВО, 18 мая – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал до 16 июня предполагаемого диверсанта, причастного к повреждению двух опор линий электропередачи, сообщили РИА Новости в суде.
2022-05-18T12:14
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12:14 18.05.2022 (обновлено: 15:41 18.05.2022)
Задержанного в Кемерово украинского диверсанта арестовали до 16 июня
Суд арестовал задержанного в Кемерово пособника украинских нацистов до 16 июня