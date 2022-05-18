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Задержанного в Кемерово украинского диверсанта арестовали до 16 июня - РИА Новости, 18.05.2022
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Задержанного в Кемерово украинского диверсанта арестовали до 16 июня
Задержанного в Кемерово украинского диверсанта арестовали до 16 июня - РИА Новости, 18.05.2022
Задержанного в Кемерово украинского диверсанта арестовали до 16 июня
Центральный районный суд Кемерово арестовал до 16 июня предполагаемого диверсанта, причастного к повреждению двух опор линий электропередачи, сообщили РИА... РИА Новости, 18.05.2022
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происшествия
кемерово
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КЕМЕРОВО, 18 мая – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал до 16 июня предполагаемого диверсанта, причастного к повреждению двух опор линий электропередачи, сообщили РИА Новости в суде.ФСБ сегодня сообщала, что силовики задержали в Кемерово пособника украинских нацистов, причастного к повреждению двух опор линий электропередачи в Кузбассе. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"), ст. 281 ("Диверсия") УК РФ.
кемерово
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Опоры ЛЭП, поврежденные сторонником украинских нацистов в Кемерово, его показания
ФСБ после сообщения о задержании сторонника украинских нацистов в Кемерово публикует кадры с поврежденными им опорами ЛЭП, с его арсеналом и признательными показаниями
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происшествия, кемерово, видео
Задержанного в Кемерово украинского диверсанта арестовали до 16 июня
КЕМЕРОВО, 18 мая – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал до 16 июня предполагаемого диверсанта, причастного к повреждению двух опор линий электропередачи, сообщили РИА Новости в суде.
2022-05-18T12:14
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12:14 18.05.2022 (обновлено: 15:41 18.05.2022)
 
Задержанного в Кемерово украинского диверсанта арестовали до 16 июня

Суд арестовал задержанного в Кемерово пособника украинских нацистов до 16 июня

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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КЕМЕРОВО, 18 мая – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал до 16 июня предполагаемого диверсанта, причастного к повреждению двух опор линий электропередачи, сообщили РИА Новости в суде.
ФСБ сегодня сообщала, что силовики задержали в Кемерово пособника украинских нацистов, причастного к повреждению двух опор линий электропередачи в Кузбассе. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"), ст. 281 ("Диверсия") УК РФ.
"Центральным районным судом Кемерово (фигуранту – ред.) 13 мая была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 июня 2022 года в связи с поступившим ходатайством следователя", – сказали в суде.
 
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