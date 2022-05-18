https://ria.ru/20220518/arest-1789200225.html

Задержанного в Кемерово украинского диверсанта арестовали до 16 июня

Задержанного в Кемерово украинского диверсанта арестовали до 16 июня - РИА Новости, 18.05.2022

Задержанного в Кемерово украинского диверсанта арестовали до 16 июня

Центральный районный суд Кемерово арестовал до 16 июня предполагаемого диверсанта, причастного к повреждению двух опор линий электропередачи, сообщили РИА... РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T12:14

2022-05-18T12:14

2022-05-18T15:41

происшествия

кемерово

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КЕМЕРОВО, 18 мая – РИА Новости. Центральный районный суд Кемерово арестовал до 16 июня предполагаемого диверсанта, причастного к повреждению двух опор линий электропередачи, сообщили РИА Новости в суде.ФСБ сегодня сообщала, что силовики задержали в Кемерово пособника украинских нацистов, причастного к повреждению двух опор линий электропередачи в Кузбассе. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 167 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"), ст. 281 ("Диверсия") УК РФ.

кемерово

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Опоры ЛЭП, поврежденные сторонником украинских нацистов в Кемерово, его показания ФСБ после сообщения о задержании сторонника украинских нацистов в Кемерово публикует кадры с поврежденными им опорами ЛЭП, с его арсеналом и признательными показаниями 2022-05-18T12:14 true PT0M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кемерово, видео