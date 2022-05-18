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В России хотят упростить оборот алмазов и бриллиантов - РИА Новости, 18.05.2022
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В России хотят упростить оборот алмазов и бриллиантов
В России хотят упростить оборот алмазов и бриллиантов - РИА Новости, 18.05.2022
В России хотят упростить оборот алмазов и бриллиантов
Минфин России готовит предложение по либерализации оборота алмазов и бриллиантов на внутреннем рынке, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:39
2022-05-18T11:53
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
алроса
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минфин России готовит предложение по либерализации оборота алмазов и бриллиантов на внутреннем рынке, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев."Конечно, у "Алроса" - серьезные проблемы, и в этой связи мы рассматриваем разные способы. Пока, на сегодня мы видим, что финансовое состояние компании значительно устойчивое, и компания имеет возможности с точки зрения времени и запасов финансовой прочности искать возможности реализации своих алмазов. Одной из инициатив, которые мы сейчас готовим, (является – ред.) возможная либерализация режима оборота алмазов и бриллиантов на внутреннем рынке", - сказал он.Либерализация связана в том числе с налогами, пояснил он."Министр свои предложения в правительство уже направил, пока правительство не определилось", - добавил Моисеев.
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), алроса
11:39 18.05.2022 (обновлено: 11:53 18.05.2022)
 
В России хотят упростить оборот алмазов и бриллиантов

Минфин готовит предложения по либерализации оборота алмазов и бриллиантов в России

© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкЦентр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса" в городе Мирный Республики Саха
Центр сортировки алмазов акционерной компании Алроса в городе Мирный Республики Саха - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Александр Уткин
Перейти в фотобанк
Центр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса" в городе Мирный Республики Саха. Архивное фото
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МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минфин России готовит предложение по либерализации оборота алмазов и бриллиантов на внутреннем рынке, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Конечно, у "Алроса" - серьезные проблемы, и в этой связи мы рассматриваем разные способы. Пока, на сегодня мы видим, что финансовое состояние компании значительно устойчивое, и компания имеет возможности с точки зрения времени и запасов финансовой прочности искать возможности реализации своих алмазов. Одной из инициатив, которые мы сейчас готовим, (является – ред.) возможная либерализация режима оборота алмазов и бриллиантов на внутреннем рынке", - сказал он.
Либерализация связана в том числе с налогами, пояснил он.
"Министр свои предложения в правительство уже направил, пока правительство не определилось", - добавил Моисеев.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 10:03
В Якутии пресекли незаконную добычу алмазов
 
ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Алроса
 
 
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