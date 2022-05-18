https://ria.ru/20220518/almazy-1789189637.html

В России хотят упростить оборот алмазов и бриллиантов

В России хотят упростить оборот алмазов и бриллиантов - РИА Новости, 18.05.2022

В России хотят упростить оборот алмазов и бриллиантов

Минфин России готовит предложение по либерализации оборота алмазов и бриллиантов на внутреннем рынке, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев. РИА Новости, 18.05.2022

2022-05-18T11:39

2022-05-18T11:39

2022-05-18T11:53

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

алроса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152830/13/1528301310_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_5d6e319fd4c236c8aaf6736a0069190e.jpg

МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минфин России готовит предложение по либерализации оборота алмазов и бриллиантов на внутреннем рынке, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев."Конечно, у "Алроса" - серьезные проблемы, и в этой связи мы рассматриваем разные способы. Пока, на сегодня мы видим, что финансовое состояние компании значительно устойчивое, и компания имеет возможности с точки зрения времени и запасов финансовой прочности искать возможности реализации своих алмазов. Одной из инициатив, которые мы сейчас готовим, (является – ред.) возможная либерализация режима оборота алмазов и бриллиантов на внутреннем рынке", - сказал он.Либерализация связана в том числе с налогами, пояснил он."Министр свои предложения в правительство уже направил, пока правительство не определилось", - добавил Моисеев.

https://ria.ru/20220505/almazy-1786922245.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), алроса