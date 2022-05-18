11:39 18.05.2022 (обновлено: 11:53 18.05.2022)
В России хотят упростить оборот алмазов и бриллиантов
Минфин готовит предложения по либерализации оборота алмазов и бриллиантов в России
© РИА Новости / Александр Уткин / Перейти в фотобанкЦентр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса" в городе Мирный Республики Саха
Центр сортировки алмазов акционерной компании "Алроса" в городе Мирный Республики Саха. Архивное фото
МОСКВА, 18 мая - РИА Новости. Минфин России готовит предложение по либерализации оборота алмазов и бриллиантов на внутреннем рынке, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
"Конечно, у "Алроса" - серьезные проблемы, и в этой связи мы рассматриваем разные способы. Пока, на сегодня мы видим, что финансовое состояние компании значительно устойчивое, и компания имеет возможности с точки зрения времени и запасов финансовой прочности искать возможности реализации своих алмазов. Одной из инициатив, которые мы сейчас готовим, (является – ред.) возможная либерализация режима оборота алмазов и бриллиантов на внутреннем рынке", - сказал он.
Либерализация связана в том числе с налогами, пояснил он.
"Министр свои предложения в правительство уже направил, пока правительство не определилось", - добавил Моисеев.
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