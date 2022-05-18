Рейтинг@Mail.ru
В Кургане запретили продажу алкоголя в день последних звонков в школах - РИА Новости, 18.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220518/alkogol-1789187581.html
В Кургане запретили продажу алкоголя в день последних звонков в школах
В Кургане запретили продажу алкоголя в день последних звонков в школах - РИА Новости, 18.05.2022
В Кургане запретили продажу алкоголя в день последних звонков в школах
Власти Кургана запретили продажу алкоголя в городе в день проведения последних звонков в школах 21 мая, сообщила пресс-служба горадминистрации. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:31
2022-05-18T11:40
россия
общество
курган
курганская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733451377_0:0:2958:1664_1920x0_80_0_0_74dc0469f5691c29a933ecf90edaf693.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая – РИА Новости. Власти Кургана запретили продажу алкоголя в городе в день проведения последних звонков в школах 21 мая, сообщила пресс-служба горадминистрации."В день проведения последних звонков 21 мая продажа алкогольной продукции, в том числе пива, на территории областного центра будет запрещена. Соответствующее постановление подписано главой города Кургана Еленой Ситниковой. Запрет будет действовать в течение всего дня - с 08.00 (06.00 мск) до 23.00 (21.00 мск)", - говорится в сообщении.Он будет распространяться на организации розничной торговли, уточняется в сообщении.Также будет запрещена продажа алкогольной продукции, в том числе и пива, на вынос в предприятиях общественного питания и при организации праздничных площадок хозяйствующими субъектами на территории Кургана, добавляется в сообщении.Управлению МВД России по Кургану рекомендовано обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления, соблюдение общественного порядка в местах торгового обслуживания и проведения праздничных мероприятий в соответствии с программой праздника.
https://ria.ru/20220516/alkogol-1788761954.html
россия
курган
курганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/16/1733451377_185:0:2914:2047_1920x0_80_0_0_df2bdcc235ad810ab6305230b126fa91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество, курган, курганская область
11:31 18.05.2022 (обновлено: 11:40 18.05.2022)
 
В Кургане запретили продажу алкоголя в день последних звонков в школах

Власти Кургана запретили продажу алкоголя в день проведения последних звонков в школах

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВыпускники во время последнего звонка
Выпускники во время последнего звонка - РИА Новости, 1920, 18.05.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Выпускники во время последнего звонка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая – РИА Новости. Власти Кургана запретили продажу алкоголя в городе в день проведения последних звонков в школах 21 мая, сообщила пресс-служба горадминистрации.
"В день проведения последних звонков 21 мая продажа алкогольной продукции, в том числе пива, на территории областного центра будет запрещена. Соответствующее постановление подписано главой города Кургана Еленой Ситниковой. Запрет будет действовать в течение всего дня - с 08.00 (06.00 мск) до 23.00 (21.00 мск)", - говорится в сообщении.
Алкогольная продукция на полках в одном из магазинов Перекресток в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2022
16 мая, 11:54
Минздрав допустил повышение минимального возраста продажи алкоголя
Он будет распространяться на организации розничной торговли, уточняется в сообщении.
Также будет запрещена продажа алкогольной продукции, в том числе и пива, на вынос в предприятиях общественного питания и при организации праздничных площадок хозяйствующими субъектами на территории Кургана, добавляется в сообщении.
Управлению МВД России по Кургану рекомендовано обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления, соблюдение общественного порядка в местах торгового обслуживания и проведения праздничных мероприятий в соответствии с программой праздника.
 
РоссияОбществоКурганКурганская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала