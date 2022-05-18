https://ria.ru/20220518/alkogol-1789187581.html
В Кургане запретили продажу алкоголя в день последних звонков в школах
В Кургане запретили продажу алкоголя в день последних звонков в школах - РИА Новости, 18.05.2022
В Кургане запретили продажу алкоголя в день последних звонков в школах
Власти Кургана запретили продажу алкоголя в городе в день проведения последних звонков в школах 21 мая, сообщила пресс-служба горадминистрации. РИА Новости, 18.05.2022
2022-05-18T11:31
2022-05-18T11:31
2022-05-18T11:40
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 18 мая – РИА Новости. Власти Кургана запретили продажу алкоголя в городе в день проведения последних звонков в школах 21 мая, сообщила пресс-служба горадминистрации."В день проведения последних звонков 21 мая продажа алкогольной продукции, в том числе пива, на территории областного центра будет запрещена. Соответствующее постановление подписано главой города Кургана Еленой Ситниковой. Запрет будет действовать в течение всего дня - с 08.00 (06.00 мск) до 23.00 (21.00 мск)", - говорится в сообщении.Он будет распространяться на организации розничной торговли, уточняется в сообщении.Также будет запрещена продажа алкогольной продукции, в том числе и пива, на вынос в предприятиях общественного питания и при организации праздничных площадок хозяйствующими субъектами на территории Кургана, добавляется в сообщении.Управлению МВД России по Кургану рекомендовано обеспечить контроль за исполнением настоящего постановления, соблюдение общественного порядка в местах торгового обслуживания и проведения праздничных мероприятий в соответствии с программой праздника.
https://ria.ru/20220516/alkogol-1788761954.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, общество, курган, курганская область
11:31 18.05.2022 (обновлено: 11:40 18.05.2022)
В Кургане запретили продажу алкоголя в день последних звонков в школах
Власти Кургана запретили продажу алкоголя в день проведения последних звонков в школах