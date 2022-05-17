https://ria.ru/20220517/zaryadka-1788920234.html

Эксперт рассказал, что не стоит делать во время зарядки батареи смартфона

Эксперт рассказал, что не стоит делать во время зарядки батареи смартфона - РИА Новости, 17.05.2022

Эксперт рассказал, что не стоит делать во время зарядки батареи смартфона

Можно ли пользоваться смартфоном, когда он находится на зарядке, объяснил в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер, один из авторов... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T02:10

2022-05-17T02:10

2022-05-17T02:10

технологии

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Можно ли пользоваться смартфоном, когда он находится на зарядке, объяснил в интервью радио Sputnik эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер, один из авторов Telegram-канала Pochinka_blog Виктор Смирнов.Аккумулятор смартфона прослужит дольше, если не разряжать его "в ноль" и не оставлять подключенным к электропитанию на всю ночь, отметил он. Чтобы не "убить" батарею, стоит всегда поддерживать в ней заряд в диапазоне от 20 до 80 процентов, уточнил эксперт.Пользоваться смартфоном, пока он заряжается, не рекомендуется, предупредил эксперт. По его словам, одновременно накапливая и расходуя заряд, батарея подвергается повышенным нагрузкам, которые со временем могут привести к уменьшению ее емкости."Если вы просто смотрите видео, листаете фотографии или серфите в интернете, дополнительные потери аккумулятора будут составлять два процента емкости за год. Но если играть во время зарядки или пользоваться ресурсоемкими приложениями, например, видеоредактором, телефон будет нагреваться, а высокие температуры очень вредны для аккумулятора, и потеря емкости будет намного больше", – сказал Смирнов.Людям, которые не могут надолго отказаться от использования смартфона, он предложил два способа ускорить зарядку устройства."Самое простое – выключить телефон на время зарядки, так будет быстрее всего. Если отключать устройство для вас не вариант, следует включить темную тему, если это OLED-дисплей, а также режим энергосбережения", – посоветовал Виктор Смирнов в интервью радио Sputnik.Кроме того, не стоит заряжать смартфон на холоде, это тоже может привести к выходу аккумулятора из строя, добавил эксперт.

https://ria.ru/20220515/srok-1788614152.html

https://ria.ru/20220507/smartfony-1787340465.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

технологии