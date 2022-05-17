https://ria.ru/20220517/zakharchenko-1789089952.html

Экс-полковник Захарченко получил 16 лет колонии по итогам двух процессов

Экс-полковник Захарченко получил 16 лет колонии по итогам двух процессов - РИА Новости, 17.05.2022

Экс-полковник Захарченко получил 16 лет колонии по итогам двух процессов

Пресненский суд Москвы приговорил бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко к шестнадцати годам колонии строгого режима по делу о взятках на 1,4... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:53

2022-05-17T17:53

2022-05-17T22:15

дмитрий захарченко

происшествия

россия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Пресненский суд Москвы приговорил бывшего полковника МВД России Дмитрия Захарченко к шестнадцати годам колонии строгого режима по делу о взятках на 1,4 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости.Прокуратура запросила это наказание по совокупности с предыдущим приговором. Обвиняемого также обязали выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей.Трех других фигурантов дела приговорили к срокам от семи до восьми лет. В частности, Валерий Маркелов получил восемь лет колонии, а Василий Критинин и Виктор Белевцов — по семь лет.Конвой не стал снимать с Захарченко наручники, в этой связи он слушал оглашение приговора со скованными руками. Из-за неудобства такого положения ему приходилось держаться за прутья судебной клетки и постоянно поправлять манжеты кофты. После перевода из колонии в СИЗО бывший блюститель закона отрастил волосы и заметно посвежел.В ходе прений сторон, прошедших в конце апреля, прокурор просила в совокупности с предыдущим приговором осудить Захарченко на 17 лет колонии строгого режима со штрафом в 500 миллионов рублей.По информации Следственного комитета, Захарченко около десяти лет брал взятки за покровительство организованной преступной группы, куда вошли член совета директоров банка "Новое время" Иван Станкевич, экс-сотрудник Инкредбанка Дмитрий Моторин, совладелец Интерпрогрессбанка Валерий Маркелов, а также совладелец группы компаний "1520" Борис Ушерович.Адвоката Виктора Белевцова и Василия Критинина обвиняемый привлек в качестве посредников. По данным следствия, он брал взятки не только деньгами, но и в натуральном выражении — например, в форме отдыха в гостиницах в Красной Поляне. Всего речь идет о сумме в 1,4 миллиарда рублей.Будучи полковником полиции, Захарченко курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе. Осенью 2016 года его задержали за несколько эпизодов коррупции и впоследствии осудили на 12,5 лет колонии.Огромный резонанс история получила после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры обвиняемого склада с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег Захарченко объяснить не смог, сейчас они изъяты в государственную казну.

https://ria.ru/20210422/prigovor-1729462330.html

https://ria.ru/20220214/korruptsiya-1772746986.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

дмитрий захарченко, происшествия, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)