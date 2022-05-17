https://ria.ru/20220517/zaderzhanie-1788965276.html

В Нижнем Новгороде за запуск квадрокоптера задержали иностранца

В Нижнем Новгороде за запуск квадрокоптера задержали иностранца - РИА Новости, 17.05.2022

В Нижнем Новгороде за запуск квадрокоптера задержали иностранца

Иностранец, запускавший беспилотник возле телевизионного завода, задержан в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T11:12

2022-05-17T11:12

2022-05-17T11:12

россия

происшествия

нижний новгород

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Иностранец, запускавший беспилотник возле телевизионного завода, задержан в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области."Иностранный гражданин, запускавший квадрокоптер вблизи завода "Нител", задержан и доставлен в районный отдел внутренних дел. На него составлен административный протокол по статье 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ)", - говорится в сообщении.Отмечается, что собранный материал по запуску БПЛА для принятия решения направлен по подведомственности.ОАО "Нижегородский телевизионный завод имени В.И. Ленина" (НИТЕЛ) является одним из старейших радиотехнических предприятий России. Занимается производством, модернизацией, техническим обслуживанием и поставками запчастей для радиолокационных комплексов.

https://ria.ru/20220302/ekstremizm-1775959362.html

https://ria.ru/20220317/moshennichestvo-1778607016.html

россия

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, происшествия, нижний новгород