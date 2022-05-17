Рейтинг@Mail.ru
В Совфеде разочарованы провокационным тоном заявлений Японии в адрес России - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220517/yaponiya-1789023704.html
В Совфеде разочарованы провокационным тоном заявлений Японии в адрес России
В Совфеде разочарованы провокационным тоном заявлений Японии в адрес России - РИА Новости, 17.05.2022
В Совфеде разочарованы провокационным тоном заявлений Японии в адрес России
Провокационный, антироссийский тон заявлений Токио вызывает разочарование, понятно, кто дирижирует этим процессом, но Россия была вправе исходить из... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:01
2022-05-17T14:01
владимир путин
япония
россия
токио
в мире
григорий карасин
совет федерации рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_680e0077b42539d20353e42d7659e24e.jpg
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Провокационный, антироссийский тон заявлений Токио вызывает разочарование, понятно, кто дирижирует этим процессом, но Россия была вправе исходить из добропорядочности восточного соседа, заявил глава комитета Совфеда Григорий Карасин."В последнее время разочаровывает откровенно провокационный тон заявлений политического руководства Японии в адрес России. Опять зазвучали явно отжившие свой век заклинания об "исконных территориях", "незаконно оккупированных" нами Южных Курил. И это несмотря на исторические факты и многолетнюю работу по налаживанию добрососедских, конструктивных отношений между двумя странами", - написал политик в своем Telegram-канале.По его словам, подобное поведение Токио чревато долгосрочными негативными последствиями. "Понято, кто руководит общей оркестровкой враждебности к нашей стране, но мы вправе были исходить из добропорядочности и предсказуемости партнеров. Увы, не срослось!", - заключил Карасин.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.МИД РФ ранее заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах. Закон предоставляет налоговые льготы организациям, зарегистрированным на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городского округа после 1 января 2022 года. Такие организации в течение 20 лет с момента регистрации не будут признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, они смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.
https://ria.ru/20220507/sderzhivanie-1787338372.html
https://ria.ru/20220429/gaz-1786204734.html
япония
россия
токио
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602114014_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cdc82a512f260413aded32151dbc6de0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, япония, россия, токио, в мире, григорий карасин, совет федерации рф
14:01 17.05.2022
 
В Совфеде разочарованы провокационным тоном заявлений Японии в адрес России

Сенатор Карасин выразил разочарование провокационным тоном заявлений Японии в адрес России

© AP Photo / Kiichiro SatoТокио
Токио - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© AP Photo / Kiichiro Sato
Токио. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Провокационный, антироссийский тон заявлений Токио вызывает разочарование, понятно, кто дирижирует этим процессом, но Россия была вправе исходить из добропорядочности восточного соседа, заявил глава комитета Совфеда Григорий Карасин.
"В последнее время разочаровывает откровенно провокационный тон заявлений политического руководства Японии в адрес России. Опять зазвучали явно отжившие свой век заклинания об "исконных территориях", "незаконно оккупированных" нами Южных Курил. И это несмотря на исторические факты и многолетнюю работу по налаживанию добрососедских, конструктивных отношений между двумя странами", - написал политик в своем Telegram-канале.
Военнослужащий Народно-освободительной армии Китая во время учений - РИА Новости, 1920, 07.05.2022
7 мая, 02:58
В Японии заявили, что ситуация на Украине важна для "сдерживания" Китая
По его словам, подобное поведение Токио чревато долгосрочными негативными последствиями. "Понято, кто руководит общей оркестровкой враждебности к нашей стране, но мы вправе были исходить из добропорядочности и предсказуемости партнеров. Увы, не срослось!", - заключил Карасин.
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
МИД РФ ранее заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на Курильских островах. Закон предоставляет налоговые льготы организациям, зарегистрированным на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского городского округа после 1 января 2022 года. Такие организации в течение 20 лет с момента регистрации не будут признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество, земельного и транспортного налогов. Кроме того, они смогут применять пониженные тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6%.
Газовая станция - РИА Новости, 1920, 29.04.2022
29 апреля, 17:12
В Японии предупредили о конце света без российского газа
 
Владимир ПутинЯпонияРоссияТокиоВ миреГригорий КарасинСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала