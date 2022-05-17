https://ria.ru/20220517/yandeks-1789032466.html

Шадаев призвал создавать условия для развития "Яндекса" в России

Шадаев призвал создавать условия для развития "Яндекса" в России - РИА Новости, 17.05.2022

Шадаев призвал создавать условия для развития "Яндекса" в России

Государство должно создать условия для дальнейшего развития технологической компании "Яндекс" внутри России, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T14:25

2022-05-17T14:25

2022-05-17T14:25

экономика

россия

яндекс

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

максут шадаев

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Государство должно создать условия для дальнейшего развития технологической компании "Яндекс" внутри России, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на федеральном просветительском форуме "Новые горизонты"."Яндекс" - наше технологическое достояние. Задача - создать такие условия, чтобы компания продолжала развиваться внутри страны. Компания продолжает набирать людей, активно инвестировать в новые технологии и связывать свое будущее с Россией", - отметил глава министерства.Ранее "Яндекс" в ответ на многочисленные сообщения в Telegram-каналах, заявил, что не планирует переносить свою штаб-квартиру из Москвы или перевозить команду из России в Израиль. Компания также уточнила, что офис в Тель-Авиве работает много лет, однако перевозить туда сотрудников не предполагается.

https://ria.ru/20220427/yandeks-1785774381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, яндекс, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев