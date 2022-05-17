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Шадаев призвал создавать условия для развития "Яндекса" в России - РИА Новости, 17.05.2022
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Шадаев призвал создавать условия для развития "Яндекса" в России
Шадаев призвал создавать условия для развития "Яндекса" в России - РИА Новости, 17.05.2022
Шадаев призвал создавать условия для развития "Яндекса" в России
Государство должно создать условия для дальнейшего развития технологической компании "Яндекс" внутри России, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T14:25
2022-05-17T14:25
экономика
россия
яндекс
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Государство должно создать условия для дальнейшего развития технологической компании "Яндекс" внутри России, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на федеральном просветительском форуме "Новые горизонты"."Яндекс" - наше технологическое достояние. Задача - создать такие условия, чтобы компания продолжала развиваться внутри страны. Компания продолжает набирать людей, активно инвестировать в новые технологии и связывать свое будущее с Россией", - отметил глава министерства.Ранее "Яндекс" в ответ на многочисленные сообщения в Telegram-каналах, заявил, что не планирует переносить свою штаб-квартиру из Москвы или перевозить команду из России в Израиль. Компания также уточнила, что офис в Тель-Авиве работает много лет, однако перевозить туда сотрудников не предполагается.
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экономика, россия, яндекс, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев
14:25 17.05.2022
 
Шадаев призвал создавать условия для развития "Яндекса" в России

Глава Минцифры Шадаев: Россия должна создать условия для дальнейшего развития "Яндекса"

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Офис компании "Яндекс" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Государство должно создать условия для дальнейшего развития технологической компании "Яндекс" внутри России, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на федеральном просветительском форуме "Новые горизонты".
"Яндекс" - наше технологическое достояние. Задача - создать такие условия, чтобы компания продолжала развиваться внутри страны. Компания продолжает набирать людей, активно инвестировать в новые технологии и связывать свое будущее с Россией", - отметил глава министерства.
Ранее "Яндекс" в ответ на многочисленные сообщения в Telegram-каналах, заявил, что не планирует переносить свою штаб-квартиру из Москвы или перевозить команду из России в Израиль. Компания также уточнила, что офис в Тель-Авиве работает много лет, однако перевозить туда сотрудников не предполагается.
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 16:12
"Яндекс" допустил выход на новую международную биржу
 
ЭкономикаРоссияЯндексМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)Максут Шадаев
 
 
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