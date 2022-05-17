https://ria.ru/20220517/vybory-1789004892.html
В Кремле опровергли слухи о переносе выборов
В Кремле опровергли слухи о переносе выборов - РИА Новости, 17.05.2022
В Кремле опровергли слухи о переносе выборов
Никаких решений о переносе выборов в России не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:03
2022-05-17T13:03
2022-05-17T13:04
политика
москва
московская область (подмосковье)
дмитрий песков
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Никаких решений о переносе выборов в России не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, никаких решений на этот счёт не принималось", - ответил Песков на вопрос журналиста о возможном переносе предстоящих выборов мэра Москвы и губернаторов различных регионов.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что муниципальные выборы в Москве могут перенести на следующий год, так как их проведение не эффективно с точки зрения ресурсов и времени. На 2023 год запланированы выборы мэра Москвы и губернаторов ряда регионов, в том числе Подмосковья.Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил РИА Новости во вторник, что речи о переносе муниципальных выборов в Москве на следующий год не идет.
https://ria.ru/20220510/putin-1787790913.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, москва, московская область (подмосковье), дмитрий песков, единый день голосования в россии
13:03 17.05.2022 (обновлено: 13:04 17.05.2022)
В Кремле опровергли слухи о переносе выборов
Пресс-секретарь Песков заявил, что никаких решений о переносе выборов не принималось