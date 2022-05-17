https://ria.ru/20220517/vybory-1789004892.html

В Кремле опровергли слухи о переносе выборов

В Кремле опровергли слухи о переносе выборов - РИА Новости, 17.05.2022

В Кремле опровергли слухи о переносе выборов

Никаких решений о переносе выборов в России не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T13:03

2022-05-17T13:03

2022-05-17T13:04

политика

москва

московская область (подмосковье)

дмитрий песков

единый день голосования в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577092600_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_ea8bb49fde38d676293d9076d705a1e0.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Никаких решений о переносе выборов в России не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, никаких решений на этот счёт не принималось", - ответил Песков на вопрос журналиста о возможном переносе предстоящих выборов мэра Москвы и губернаторов различных регионов.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что муниципальные выборы в Москве могут перенести на следующий год, так как их проведение не эффективно с точки зрения ресурсов и времени. На 2023 год запланированы выборы мэра Москвы и губернаторов ряда регионов, в том числе Подмосковья.Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил РИА Новости во вторник, что речи о переносе муниципальных выборов в Москве на следующий год не идет.

https://ria.ru/20220510/putin-1787790913.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, москва, московская область (подмосковье), дмитрий песков, единый день голосования в россии