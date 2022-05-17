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В Кремле опровергли слухи о переносе выборов - РИА Новости, 17.05.2022
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В Кремле опровергли слухи о переносе выборов
В Кремле опровергли слухи о переносе выборов - РИА Новости, 17.05.2022
В Кремле опровергли слухи о переносе выборов
Никаких решений о переносе выборов в России не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T13:03
2022-05-17T13:04
политика
москва
московская область (подмосковье)
дмитрий песков
единый день голосования в россии
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Никаких решений о переносе выборов в России не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Нет, никаких решений на этот счёт не принималось", - ответил Песков на вопрос журналиста о возможном переносе предстоящих выборов мэра Москвы и губернаторов различных регионов.Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что муниципальные выборы в Москве могут перенести на следующий год, так как их проведение не эффективно с точки зрения ресурсов и времени. На 2023 год запланированы выборы мэра Москвы и губернаторов ряда регионов, в том числе Подмосковья.Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил РИА Новости во вторник, что речи о переносе муниципальных выборов в Москве на следующий год не идет.
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москва
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политика, москва, московская область (подмосковье), дмитрий песков, единый день голосования в россии
13:03 17.05.2022 (обновлено: 13:04 17.05.2022)
 
В Кремле опровергли слухи о переносе выборов

Пресс-секретарь Песков заявил, что никаких решений о переносе выборов не принималось

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка избирательного участка к голосованию
Подготовка избирательного участка к голосованию - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Подготовка избирательного участка к голосованию. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Никаких решений о переносе выборов в России не принималось, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Нет, никаких решений на этот счёт не принималось", - ответил Песков на вопрос журналиста о возможном переносе предстоящих выборов мэра Москвы и губернаторов различных регионов.
Ранее в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что муниципальные выборы в Москве могут перенести на следующий год, так как их проведение не эффективно с точки зрения ресурсов и времени. На 2023 год запланированы выборы мэра Москвы и губернаторов ряда регионов, в том числе Подмосковья.
Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщил РИА Новости во вторник, что речи о переносе муниципальных выборов в Москве на следующий год не идет.
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ПолитикаМоскваМосковская область (Подмосковье)Дмитрий ПесковЕдиный день голосования в России
 
 
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