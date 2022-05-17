https://ria.ru/20220517/vvp-1789123762.html

В Минэкономразвития дали прогноз по ВВП на 2022-2023 годы

В Минэкономразвития дали прогноз по ВВП на 2022-2023 годы - РИА Новости, 17.05.2022

В Минэкономразвития дали прогноз по ВВП на 2022-2023 годы

Спад ВВП РФ в 2022 году составит 7,8%, в 2023 году замедлится до 0,7%, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития. Министерство внесло в правительство... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T20:31

2022-05-17T20:31

2022-05-17T21:12

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/104803/11/1048031101_0:114:2500:1520_1920x0_80_0_0_11c844e0bc513b9355b8c99a352bd496.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Спад ВВП РФ в 2022 году составит 7,8%, в 2023 году замедлится до 0,7%, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития. Министерство внесло в правительство основные параметры сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов."По ВВП в 2022 году ожидаем снижение на 7,8%", - сказал представитель министерства.По его словам, ВВП в базовом варианте начинает медленно восстанавливаться, начиная с четвертого квартала 2022 года, однако в 2023 году спад продолжится. "По 2023 году сокращение ВВП на 0,7%", - сказал представитель Минэкономразвития.Он отметил, что в целом экономика РФ показала свою устойчивость, в том числе благодаря реализации плана первоочередных мер по поддержке экономики. "Но, безусловно, главные сложности в экономике сохраняются – это разрывы логистических цепочек и необходимость перенастройки производства, а также существенное снижение импорта, в первую очередь машин и оборудования, то есть инвестиционного импорта, комплектующих и так далее", - добавил он.При этом представитель министерства указал на то, что даже в краткосрочной перспективе уровень неопределенности остается крайне высоким, и касается как продолжения санкционного давления, так и реализации уже принятых санкций (не все из них сразу вступают, многие имеют отложенный характер), а также проблем с логистикой.Основной вклад в снижение экономики в текущем году внесет спад потребления.Восстановительный рост ожидается в 2024-2025 годах - на 3,2% и 2,6%, но вместе с тем к 2025 году экономика не восстановится до уровня 2021 года. Представитель Минэкономразвития подчеркнул, что в базовый вариант сценарных условий заложена проактивная экономическая политика. Она предполагает реализацию всего комплекса мер по поддержке экономики, включая программы льготного кредитования; активное снижение ключевой ставки Банком России вслед за инфляцией; достаточный для поддержания внутреннего спроса уровень бюджетных расходов."Эти меры позволят не дополнить структурный кризис циклическим. Экономика сможет адаптироваться к новым условиям и перейти к восстановительному росту уже в конце этого года. Без адекватной реакции экономической политики, напротив, рискуем получить полномасштабный кризис спроса и переход экономики в неблагоприятное равновесие с низкой инфляцией, крепким курсом и высокой безработицей", - указали в министерстве.

https://ria.ru/20220516/vvp-1788768715.html

https://ria.ru/20220516/fnb-1788831256.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия