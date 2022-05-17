https://ria.ru/20220517/vvp-1789123762.html
В Минэкономразвития дали прогноз по ВВП на 2022-2023 годы
В Минэкономразвития дали прогноз по ВВП на 2022-2023 годы - РИА Новости, 17.05.2022
В Минэкономразвития дали прогноз по ВВП на 2022-2023 годы
Спад ВВП РФ в 2022 году составит 7,8%, в 2023 году замедлится до 0,7%, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития. Министерство внесло в правительство... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T20:31
2022-05-17T20:31
2022-05-17T21:12
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Спад ВВП РФ в 2022 году составит 7,8%, в 2023 году замедлится до 0,7%, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития. Министерство внесло в правительство основные параметры сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов."По ВВП в 2022 году ожидаем снижение на 7,8%", - сказал представитель министерства.По его словам, ВВП в базовом варианте начинает медленно восстанавливаться, начиная с четвертого квартала 2022 года, однако в 2023 году спад продолжится. "По 2023 году сокращение ВВП на 0,7%", - сказал представитель Минэкономразвития.Он отметил, что в целом экономика РФ показала свою устойчивость, в том числе благодаря реализации плана первоочередных мер по поддержке экономики. "Но, безусловно, главные сложности в экономике сохраняются – это разрывы логистических цепочек и необходимость перенастройки производства, а также существенное снижение импорта, в первую очередь машин и оборудования, то есть инвестиционного импорта, комплектующих и так далее", - добавил он.При этом представитель министерства указал на то, что даже в краткосрочной перспективе уровень неопределенности остается крайне высоким, и касается как продолжения санкционного давления, так и реализации уже принятых санкций (не все из них сразу вступают, многие имеют отложенный характер), а также проблем с логистикой.Основной вклад в снижение экономики в текущем году внесет спад потребления.Восстановительный рост ожидается в 2024-2025 годах - на 3,2% и 2,6%, но вместе с тем к 2025 году экономика не восстановится до уровня 2021 года. Представитель Минэкономразвития подчеркнул, что в базовый вариант сценарных условий заложена проактивная экономическая политика. Она предполагает реализацию всего комплекса мер по поддержке экономики, включая программы льготного кредитования; активное снижение ключевой ставки Банком России вслед за инфляцией; достаточный для поддержания внутреннего спроса уровень бюджетных расходов."Эти меры позволят не дополнить структурный кризис циклическим. Экономика сможет адаптироваться к новым условиям и перейти к восстановительному росту уже в конце этого года. Без адекватной реакции экономической политики, напротив, рискуем получить полномасштабный кризис спроса и переход экономики в неблагоприятное равновесие с низкой инфляцией, крепким курсом и высокой безработицей", - указали в министерстве.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия
20:31 17.05.2022 (обновлено: 21:12 17.05.2022)
В Минэкономразвития дали прогноз по ВВП на 2022-2023 годы
Минэкономразвития: ВВП снизится в 2022 году на 7,8 процента, в 2023 году - на 0,7 процента
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Спад ВВП РФ в 2022 году составит 7,8%, в 2023 году замедлится до 0,7%, сообщил журналистам представитель Минэкономразвития. Министерство внесло в правительство основные параметры сценарных условий социально-экономического развития РФ на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
"По ВВП в 2022 году ожидаем снижение на 7,8%", - сказал представитель министерства.
По его словам, ВВП в базовом варианте начинает медленно восстанавливаться, начиная с четвертого квартала 2022 года, однако в 2023 году спад продолжится. "По 2023 году сокращение ВВП на 0,7%", - сказал представитель Минэкономразвития
.
Он отметил, что в целом экономика РФ
показала свою устойчивость, в том числе благодаря реализации плана первоочередных мер по поддержке экономики. "Но, безусловно, главные сложности в экономике сохраняются – это разрывы логистических цепочек и необходимость перенастройки производства, а также существенное снижение импорта, в первую очередь машин и оборудования, то есть инвестиционного импорта, комплектующих и так далее", - добавил он.
При этом представитель министерства указал на то, что даже в краткосрочной перспективе уровень неопределенности остается крайне высоким, и касается как продолжения санкционного давления, так и реализации уже принятых санкций (не все из них сразу вступают, многие имеют отложенный характер), а также проблем с логистикой.
Основной вклад в снижение экономики в текущем году внесет спад потребления.
Восстановительный рост ожидается в 2024-2025 годах - на 3,2% и 2,6%, но вместе с тем к 2025 году экономика не восстановится до уровня 2021 года. Представитель Минэкономразвития подчеркнул, что в базовый вариант сценарных условий заложена проактивная экономическая политика. Она предполагает реализацию всего комплекса мер по поддержке экономики, включая программы льготного кредитования; активное снижение ключевой ставки Банком России вслед за инфляцией; достаточный для поддержания внутреннего спроса уровень бюджетных расходов.
"Эти меры позволят не дополнить структурный кризис циклическим. Экономика сможет адаптироваться к новым условиям и перейти к восстановительному росту уже в конце этого года. Без адекватной реакции экономической политики, напротив, рискуем получить полномасштабный кризис спроса и переход экономики в неблагоприятное равновесие с низкой инфляцией, крепким курсом и высокой безработицей", - указали в министерстве.