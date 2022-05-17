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Глава ВОЗ попросил КНДР предоставить данные о вспышке COVID-19 - РИА Новости, 17.05.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220517/vspyshka-1789084611.html
Глава ВОЗ попросил КНДР предоставить данные о вспышке COVID-19
Глава ВОЗ попросил КНДР предоставить данные о вспышке COVID-19 - РИА Новости, 17.05.2022
Глава ВОЗ попросил КНДР предоставить данные о вспышке COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к властям КНДР с просьбой предоставить данные о вспышке коронавируса в стране, а также предложила помощь... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:35
2022-05-17T17:35
распространение коронавируса
воз
тедрос адханом гебрейесус
ким чен ын
в мире
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ЦЮРИХ, 17 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к властям КНДР с просьбой предоставить данные о вспышке коронавируса в стране, а также предложила помощь в виде поставок тестов и вакцин, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, через госСМИ КНДР сообщила, что с конца апреля зарегистрировала более 1,4 миллиона случаев COVID-19."ВОЗ обратилась к Корейской Народно-Демократической Республике с просьбой поделиться данными и информацией. ВОЗ предложила предоставить пакет технической поддержки и материалов, включая диагностические тесты, основные лекарства и вакцины, готовые к отправке в страну", - сказал глава организации во вторник на брифинге.Он также выразил опасение по поводу дальнейшего распространения коронавируса в КНДР, поскольку население этой страны не вакцинировано.Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщений государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.
https://ria.ru/20220517/kndr-1788924776.html
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воз, тедрос адханом гебрейесус, ким чен ын, в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19
17:35 17.05.2022
 
Глава ВОЗ попросил КНДР предоставить данные о вспышке COVID-19

Глава ВОЗ Гебрейесус попросил власти КНДР предоставить данные о вспышке коронавируса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ЦЮРИХ, 17 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к властям КНДР с просьбой предоставить данные о вспышке коронавируса в стране, а также предложила помощь в виде поставок тестов и вакцин, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
По его словам, через госСМИ КНДР сообщила, что с конца апреля зарегистрировала более 1,4 миллиона случаев COVID-19.
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"ВОЗ обратилась к Корейской Народно-Демократической Республике с просьбой поделиться данными и информацией. ВОЗ предложила предоставить пакет технической поддержки и материалов, включая диагностические тесты, основные лекарства и вакцины, готовые к отправке в страну", - сказал глава организации во вторник на брифинге.
Он также выразил опасение по поводу дальнейшего распространения коронавируса в КНДР, поскольку население этой страны не вакцинировано.
Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщений государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.
Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.
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Распространение коронавирусаВОЗТедрос Адханом ГебрейесусКим Чен ЫнВ миреЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19
 
 
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