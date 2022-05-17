https://ria.ru/20220517/vspyshka-1789084611.html

Глава ВОЗ попросил КНДР предоставить данные о вспышке COVID-19

Глава ВОЗ попросил КНДР предоставить данные о вспышке COVID-19 - РИА Новости, 17.05.2022

Глава ВОЗ попросил КНДР предоставить данные о вспышке COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к властям КНДР с просьбой предоставить данные о вспышке коронавируса в стране, а также предложила помощь... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:35

2022-05-17T17:35

2022-05-17T17:35

распространение коронавируса

воз

тедрос адханом гебрейесус

ким чен ын

в мире

здоровье - общество

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110869_0:61:3090:1799_1920x0_80_0_0_7e87108832f0174a03f20cd16a3a09ff.jpg

ЦЮРИХ, 17 мая - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к властям КНДР с просьбой предоставить данные о вспышке коронавируса в стране, а также предложила помощь в виде поставок тестов и вакцин, заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.По его словам, через госСМИ КНДР сообщила, что с конца апреля зарегистрировала более 1,4 миллиона случаев COVID-19."ВОЗ обратилась к Корейской Народно-Демократической Республике с просьбой поделиться данными и информацией. ВОЗ предложила предоставить пакет технической поддержки и материалов, включая диагностические тесты, основные лекарства и вакцины, готовые к отправке в страну", - сказал глава организации во вторник на брифинге.Он также выразил опасение по поводу дальнейшего распространения коронавируса в КНДР, поскольку население этой страны не вакцинировано.Ранее КНДР впервые с начала пандемии сообщила об обнаружении в стране заболевших коронавирусом. По данным северокорейского Центрального телеграфного агентства (ЦТАК), с конца апреля в стране начала распространяться "незнакомая лихорадка". Из ряда сообщений государственных СМИ Северной Кореи можно сделать вывод, что в стране распространяется коронавирус, но точных данных, какая именно доля пациентов с повышенной температурой больны именно COVID-19, не приводится.Северная Корея ввела в действие "чрезвычайную противоэпидемическую систему высшего разряда", по указанию Ким Чен Ына во всех городах и уездах введен локдаун, чтобы остановить распространение вируса и "искоренить источник заразы" в кратчайшие сроки.

https://ria.ru/20220517/kndr-1788924776.html

https://ria.ru/20220516/koronavirus-1788852975.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

воз, тедрос адханом гебрейесус, ким чен ын, в мире, здоровье - общество, коронавирус covid-19