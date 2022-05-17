https://ria.ru/20220517/vosstanovlenie-1788927261.html

Врач рассказала, что поможет восстановить обоняние после COVID-19

Врач рассказала, что поможет восстановить обоняние после COVID-19 - РИА Новости, 17.05.2022

Врач рассказала, что поможет восстановить обоняние после COVID-19

Тренировки вдыхания ярких ароматов духов, цветов или употребление специй могут помочь восстановлению вкуса и обоняния после перенесенного коронавируса, но... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T06:41

2022-05-17T06:41

2022-05-17T06:41

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Тренировки вдыхания ярких ароматов духов, цветов или употребление специй могут помочь восстановлению вкуса и обоняния после перенесенного коронавируса, но универсального препарата для лечения пока нет, заявила РИА Новости замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.При этом врач отметила, что до сих пор ни одно из исследований не дало убедительных подтверждений, что какой-то из препаратов универсально помогает восстановлению.В свою очередь, врач-терапевт, младший научный сотрудник научного клинико-диагностического отдела того же института Павел Чухляев уточнил, что в некоторых случаях врач может посоветовать тот или иной препарат для уменьшения отёчности или для восстановления слизистой оболочки носоглотки, что ускорит восстановительной процесс. Но в большинстве случаев восстановление вкуса и обоняния происходит самостоятельно, без специальных процедур и препаратов, подчеркнул он.Наблюдения показывают, что нарушения вкуса и обоняния после коронавирусной инфекции обратимы, даже если они сохраняются длительное время, шансы на восстановление есть, пояснил Чухляев.Продолжительность нарушений обоняния и вкуса очень сильно различается, у некоторых пациентов до полного восстановления проходит всего несколько дней, а у других – только через год – полтора, иногда и более, добавила Руженцова.

https://ria.ru/20220517/dykhanie-1788923716.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, здоровье - общество