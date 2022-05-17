https://ria.ru/20220517/volodina-1789068174.html
Володина дала прогноз браку Гордона с молодой арфисткой
Володина дала прогноз браку Гордона с молодой арфисткой - РИА Новости, 17.05.2022
Володина дала прогноз браку Гордона с молодой арфисткой
Василиса Володина с астрологической точки зрения дала прогноз браку Александра Гордона с молодой избранницей Софией Каландадзе. Ранее в СМИ появилась... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T17:01
2022-05-17T17:01
2022-05-17T17:01
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Василиса Володина с астрологической точки зрения дала прогноз браку Александра Гордона с молодой избранницей Софией Каландадзе. Ранее в СМИ появилась информация, что пара расписалась в ЗАГСе, а затем обвенчалась.Володина отметила, что день для росписи был выбран не слишком удачно из-за лунного затмения.По поводу даты венчания ведущая не была столь категорична: по ее словам, "у Бога нет плохих".Новость о свадьбе Гордона наделала много шума в социальных сетях: пользователи отмечали большую разницу в возрасте между влюбленными. Так, девушка моложе ведущего на 38 лет. Также в комментариях обсудили количество жен шоумена – для Александра это пятый по счету брак.Ранее Володина объяснила завершение карьеры Моргенштерна полнолунием.
https://ria.ru/20220517/katina-1788953135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, шоу-бизнес, василиса володина
Володина дала прогноз браку Гордона с молодой арфисткой
Володина дала прогноз браку Гордона с молодой арфисткой Каландадзе
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Василиса Володина с астрологической точки зрения дала прогноз браку Александра Гордона с молодой избранницей Софией Каландадзе. Ранее в СМИ появилась информация, что пара расписалась в ЗАГСе, а затем обвенчалась.
Володина отметила, что день для росписи был выбран не слишком удачно из-за лунного затмения.
"В принципе, жениться в который раз накануне затмения трендово для АГ, потому что, как говорится, главное – счастье, а не продолжительность брака", – написала астролог.
По поводу даты венчания ведущая не была столь категорична: по ее словам, "у Бога нет плохих".
"Правда, есть одно "но" – таинство Венчания само по себе может проводиться в любой день. У Бога нет плохих. Поэтому остается надеяться, что "роспись" пришлась на нормальный день", – заключила Василиса.
Новость о свадьбе Гордона наделала много шума в социальных сетях: пользователи отмечали большую разницу в возрасте между влюбленными. Так, девушка моложе ведущего на 38 лет. Также в комментариях обсудили количество жен шоумена – для Александра это пятый по счету брак.
Ранее Володина объяснила
завершение карьеры Моргенштерна полнолунием.