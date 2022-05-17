https://ria.ru/20220517/volodina-1789068174.html

Володина дала прогноз браку Гордона с молодой арфисткой

Володина дала прогноз браку Гордона с молодой арфисткой - РИА Новости, 17.05.2022

Володина дала прогноз браку Гордона с молодой арфисткой

Василиса Володина с астрологической точки зрения дала прогноз браку Александра Гордона с молодой избранницей Софией Каландадзе. Ранее в СМИ появилась... РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T17:01

2022-05-17T17:01

2022-05-17T17:01

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василиса володина

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Василиса Володина с астрологической точки зрения дала прогноз браку Александра Гордона с молодой избранницей Софией Каландадзе. Ранее в СМИ появилась информация, что пара расписалась в ЗАГСе, а затем обвенчалась.Володина отметила, что день для росписи был выбран не слишком удачно из-за лунного затмения.По поводу даты венчания ведущая не была столь категорична: по ее словам, "у Бога нет плохих".Новость о свадьбе Гордона наделала много шума в социальных сетях: пользователи отмечали большую разницу в возрасте между влюбленными. Так, девушка моложе ведущего на 38 лет. Также в комментариях обсудили количество жен шоумена – для Александра это пятый по счету брак.Ранее Володина объяснила завершение карьеры Моргенштерна полнолунием.

https://ria.ru/20220517/katina-1788953135.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу-бизнес, василиса володина