Василиса Володина объяснила завершение карьеры Моргенштерна
Володина объяснила завершение карьеры Моргенштерна полнолунием
МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Василиса Володина в социальных сетях объяснила, что завершение карьеры Моргенштерна связано с астрологией. Виной всему, по словам ведущей, период прогрессивного полнолуния.
"Он переживает период прогрессивного полнолуния – возможности уже достигли максимума, но дальше прыгнуть сложно (если верно не поменять стратегию действия)", – написала Василиса.
Ранее рэпер признавался, что чувствует себя не в лучшей форме, в частности, испытывает проблемы со сном и алкоголем.
"Я просто хочу уснуть", "Бросить пить не получилось, попробуем завтра", – отмечал артист в социальных сетях.
Поклонники просили бывшую возлюбленную Моргенштерна помочь ему преодолеть зависимость, но Дилара Зинатуллина призналась, что теперь это не ее дело.
"Сколько он пьет – не ваше дело и теперь даже не мое. Вы мне капец часто пишете про это, поймите, это мимо кассы, я там вообще ничего сделать не могу", – писала Дилара.
Рэпер также просил помощи с поиском реабилитационного центра.
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