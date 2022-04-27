https://ria.ru/20220427/volodina-1785767073.html

Василиса Володина объяснила завершение карьеры Моргенштерна

Василиса Володина объяснила завершение карьеры Моргенштерна - РИА Новости, 27.04.2022

Василиса Володина объяснила завершение карьеры Моргенштерна

Василиса Володина в социальных сетях объяснила, что завершение карьеры Моргенштерна связано с астрологией. Виной всему, по словам ведущей, период прогрессивного РИА Новости, 27.04.2022

2022-04-27T16:37

2022-04-27T16:37

2022-04-27T16:37

шоубиз

знаменитости

моргенштерн (алишер моргенштерн)

василиса володина

шоу-бизнес

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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Василиса Володина в социальных сетях объяснила, что завершение карьеры Моргенштерна связано с астрологией. Виной всему, по словам ведущей, период прогрессивного полнолуния.Ранее рэпер признавался, что чувствует себя не в лучшей форме, в частности, испытывает проблемы со сном и алкоголем.Поклонники просили бывшую возлюбленную Моргенштерна помочь ему преодолеть зависимость, но Дилара Зинатуллина призналась, что теперь это не ее дело.Рэпер также просил помощи с поиском реабилитационного центра.

https://ria.ru/20220414/zinatullina-1783514484.html

https://ria.ru/20220426/bulanova-1785596146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн), василиса володина, шоу-бизнес