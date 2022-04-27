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Василиса Володина объяснила завершение карьеры Моргенштерна - РИА Новости, 27.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220427/volodina-1785767073.html
Василиса Володина объяснила завершение карьеры Моргенштерна
Василиса Володина объяснила завершение карьеры Моргенштерна - РИА Новости, 27.04.2022
Василиса Володина объяснила завершение карьеры Моргенштерна
Василиса Володина в социальных сетях объяснила, что завершение карьеры Моргенштерна связано с астрологией. Виной всему, по словам ведущей, период прогрессивного РИА Новости, 27.04.2022
2022-04-27T16:37
2022-04-27T16:37
шоубиз
знаменитости
моргенштерн (алишер моргенштерн)
василиса володина
шоу-бизнес
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Василиса Володина в социальных сетях объяснила, что завершение карьеры Моргенштерна связано с астрологией. Виной всему, по словам ведущей, период прогрессивного полнолуния.Ранее рэпер признавался, что чувствует себя не в лучшей форме, в частности, испытывает проблемы со сном и алкоголем.Поклонники просили бывшую возлюбленную Моргенштерна помочь ему преодолеть зависимость, но Дилара Зинатуллина призналась, что теперь это не ее дело.Рэпер также просил помощи с поиском реабилитационного центра.
https://ria.ru/20220414/zinatullina-1783514484.html
https://ria.ru/20220426/bulanova-1785596146.html
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знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн), василиса володина, шоу-бизнес
16:37 27.04.2022
 
Василиса Володина объяснила завершение карьеры Моргенштерна

Володина объяснила завершение карьеры Моргенштерна полнолунием

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТелеведущая, астролог Василиса Володина
Телеведущая, астролог Василиса Володина - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Василиса Володина в социальных сетях объяснила, что завершение карьеры Моргенштерна связано с астрологией. Виной всему, по словам ведущей, период прогрессивного полнолуния.

"Он переживает период прогрессивного полнолуния – возможности уже достигли максимума, но дальше прыгнуть сложно (если верно не поменять стратегию действия)", – написала Василиса.

Рэпер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 15:09Шоубиз
"Сама зарабатываю достаточно": Дилара Зинатуллина о разрыве с Моргенштерном
Ранее рэпер признавался, что чувствует себя не в лучшей форме, в частности, испытывает проблемы со сном и алкоголем.

"Я просто хочу уснуть", "Бросить пить не получилось, попробуем завтра", – отмечал артист в социальных сетях.

Поклонники просили бывшую возлюбленную Моргенштерна помочь ему преодолеть зависимость, но Дилара Зинатуллина призналась, что теперь это не ее дело.
"Сколько он пьет – не ваше дело и теперь даже не мое. Вы мне капец часто пишете про это, поймите, это мимо кассы, я там вообще ничего сделать не могу", – писала Дилара.
Рэпер также просил помощи с поиском реабилитационного центра.
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26 апреля, 22:29Шоубиз
"Некуда": Татьяна Буланова о планах на отъезд из страны
 
ШоубизЗнаменитостиМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Василиса ВолодинаШоу-бизнес
 
 
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