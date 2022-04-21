https://ria.ru/20220421/morgenshtern-1784758260.html
Моргенштерн попросил помощи с поиском реабилитационного центра
Моргенштерн попросил помощи с поиском реабилитационного центра - РИА Новости, 21.04.2022
Моргенштерн попросил помощи с поиском реабилитационного центра
Моргенштерн в социальных сетях попросил у подписчиков помощи с поиском рехаба – реабилитационного центра для восстановления после зависимостей. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T18:58
2022-04-21T18:58
2022-04-21T18:58
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моргенштерн (алишер моргенштерн)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Моргенштерн в социальных сетях попросил у подписчиков помощи с поиском рехаба – реабилитационного центра для восстановления после зависимостей.Ранее артист неоднократно намекал на проблемы с самочувствием. По словам шоумена, он сильно похудел, много пьет и испытывает проблемы со сном.При этом поклонники заявляли, что у Алишера, наоборот, наблюдается лишний вес, и рэпер "запустил себя".Ранее возлюбленная певца Дилара Зинатуллина объявила о разрыве с Моргенштерном. По ее словам, они не сошлись характерами.
https://ria.ru/20220414/zinatullina-1783514484.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес
Моргенштерн попросил помощи с поиском реабилитационного центра
Моргенштерн попросил у подписчиков помощи с поиском реабилитационного центра
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Моргенштерн в социальных сетях попросил у подписчиков помощи с поиском рехаба – реабилитационного центра для восстановления после зависимостей.
"Скиньте ******** рехабы", – написал рэпер.
Ранее артист неоднократно намекал на проблемы с самочувствием. По словам шоумена, он сильно похудел, много пьет и испытывает проблемы со сном.
"Я просто хочу уснуть", "Бросить пить не получилось, попробуем завтра", – отмечал рэпер в социальных сетях.
При этом поклонники заявляли, что у Алишера, наоборот, наблюдается лишний вес, и рэпер "запустил себя".
"Дядь, заплыл жестко, давай сушись", "Похудеть бы снова", "Запустил ты себя, Алишерка, тебе бы в зал обратно", "Была бы кнопка "дизлайк" – поставил бы", – написали в комментариях.
Ранее возлюбленная певца Дилара Зинатуллина объявила
о разрыве с Моргенштерном. По ее словам, они не сошлись характерами.