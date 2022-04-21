Рейтинг@Mail.ru
Моргенштерн попросил помощи с поиском реабилитационного центра - РИА Новости, 21.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220421/morgenshtern-1784758260.html
Моргенштерн попросил помощи с поиском реабилитационного центра
Моргенштерн попросил помощи с поиском реабилитационного центра - РИА Новости, 21.04.2022
Моргенштерн попросил помощи с поиском реабилитационного центра
Моргенштерн в социальных сетях попросил у подписчиков помощи с поиском рехаба – реабилитационного центра для восстановления после зависимостей. РИА Новости, 21.04.2022
2022-04-21T18:58
2022-04-21T18:58
шоубиз
знаменитости
моргенштерн (алишер моргенштерн)
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762821262_0:89:2299:1382_1920x0_80_0_0_e5b0d1c6b3d7ad41101bf170fa0a31c2.jpg
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Моргенштерн в социальных сетях попросил у подписчиков помощи с поиском рехаба – реабилитационного центра для восстановления после зависимостей.Ранее артист неоднократно намекал на проблемы с самочувствием. По словам шоумена, он сильно похудел, много пьет и испытывает проблемы со сном.При этом поклонники заявляли, что у Алишера, наоборот, наблюдается лишний вес, и рэпер "запустил себя".Ранее возлюбленная певца Дилара Зинатуллина объявила о разрыве с Моргенштерном. По ее словам, они не сошлись характерами.
https://ria.ru/20220414/zinatullina-1783514484.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/08/1762821262_201:0:2256:1541_1920x0_80_0_0_5c6bce4592a881ca550896354154b3b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес
18:58 21.04.2022
 
Моргенштерн попросил помощи с поиском реабилитационного центра

Моргенштерн попросил у подписчиков помощи с поиском реабилитационного центра

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКонцерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS
Концерт Моргенштерна в рамках фестиваля PARUS - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Моргенштерн в социальных сетях попросил у подписчиков помощи с поиском рехаба – реабилитационного центра для восстановления после зависимостей.

"Скиньте ******** рехабы", – написал рэпер.

Ранее артист неоднократно намекал на проблемы с самочувствием. По словам шоумена, он сильно похудел, много пьет и испытывает проблемы со сном.

"Я просто хочу уснуть", "Бросить пить не получилось, попробуем завтра", – отмечал рэпер в социальных сетях.

При этом поклонники заявляли, что у Алишера, наоборот, наблюдается лишний вес, и рэпер "запустил себя".

"Дядь, заплыл жестко, давай сушись", "Похудеть бы снова", "Запустил ты себя, Алишерка, тебе бы в зал обратно", "Была бы кнопка "дизлайк" – поставил бы", – написали в комментариях.

Ранее возлюбленная певца Дилара Зинатуллина объявила о разрыве с Моргенштерном. По ее словам, они не сошлись характерами.
Рэпер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
14 апреля, 15:09Шоубиз
"Сама зарабатываю достаточно": Дилара Зинатуллина о разрыве с Моргенштерном
 
ШоубизЗнаменитостиМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)Шоу-бизнес
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала