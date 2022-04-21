https://ria.ru/20220421/morgenshtern-1784758260.html

Моргенштерн попросил помощи с поиском реабилитационного центра

Моргенштерн попросил помощи с поиском реабилитационного центра - РИА Новости, 21.04.2022

Моргенштерн попросил помощи с поиском реабилитационного центра

Моргенштерн в социальных сетях попросил у подписчиков помощи с поиском рехаба – реабилитационного центра для восстановления после зависимостей. РИА Новости, 21.04.2022

2022-04-21T18:58

2022-04-21T18:58

2022-04-21T18:58

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моргенштерн (алишер моргенштерн)

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МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Моргенштерн в социальных сетях попросил у подписчиков помощи с поиском рехаба – реабилитационного центра для восстановления после зависимостей.Ранее артист неоднократно намекал на проблемы с самочувствием. По словам шоумена, он сильно похудел, много пьет и испытывает проблемы со сном.При этом поклонники заявляли, что у Алишера, наоборот, наблюдается лишний вес, и рэпер "запустил себя".Ранее возлюбленная певца Дилара Зинатуллина объявила о разрыве с Моргенштерном. По ее словам, они не сошлись характерами.

https://ria.ru/20220414/zinatullina-1783514484.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес