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"Сама зарабатываю достаточно": Дилара Зинатуллина о разрыве с Моргенштерном - РИА Новости, 14.04.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220414/zinatullina-1783514484.html
"Сама зарабатываю достаточно": Дилара Зинатуллина о разрыве с Моргенштерном
"Сама зарабатываю достаточно": Дилара Зинатуллина о разрыве с Моргенштерном - РИА Новости, 14.04.2022
"Сама зарабатываю достаточно": Дилара Зинатуллина о разрыве с Моргенштерном
Дилара Зинатуллина прокомментировала раздел имущества после объявления о разрыве отношений с Моргенштерном. Девушка отметила, что, не смотря на заверения... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:09
2022-04-14T15:09
шоубиз
знаменитости
моргенштерн (алишер моргенштерн)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Дилара Зинатуллина прокомментировала раздел имущества после объявления о разрыве отношений с Моргенштерном. Девушка отметила, что, не смотря на заверения некоторых СМИ, она не хочет "навариться" на рэпере.Свадьба эпатажной пары состоялась в прошлом году в Москве, однако на днях девушка объявила о разрыве.Она добавила, что после свадьбы их отношения "дали трещину". Девушка назвала себя человеком консервативных взглядов. Она отметила, что "влюбилась в Алишера и хотела выйти за него замуж, но в итоге вышла за Моргенштерна".Моргенштерн намекнул на расставание в песне "Селяви": в частности, там есть строчка "Нам пора прощаться – селяви".
https://ria.ru/20210831/morgenshtern-1748049371.html
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знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес
15:09 14.04.2022
 
"Сама зарабатываю достаточно": Дилара Зинатуллина о разрыве с Моргенштерном

Дилара Зинатуллина заявила, что не хочет "навариться" на Моргенштерне после разрыва

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинРэпер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина
Рэпер Моргенштерн и Дилара Зинатуллина - РИА Новости, 1920, 14.04.2022
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Дилара Зинатуллина прокомментировала раздел имущества после объявления о разрыве отношений с Моргенштерном. Девушка отметила, что, не смотря на заверения некоторых СМИ, она не хочет "навариться" на рэпере.

"Забавно, что вы все еще думаете, что я хочу на нем навариться. Из этого брака я ничего материального не вынесла, хотя могла бы. Просто потому, что это не было целью, и я сама зарабатываю достаточно", – написала Дилара в соцсетях.

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Появились первые кадры со свадьбы Моргенштерна
Свадьба эпатажной пары состоялась в прошлом году в Москве, однако на днях девушка объявила о разрыве.

"Мы приняли решение, что всю эту историю пора заканчивать. Я не хочу о нем высказываться плохо. Как бы банально это не звучало, мы просто не сошлись характерами. Мы поняли, что больше не можем находиться в таких тесных и близких отношениях", – говорила Дилара.

Она добавила, что после свадьбы их отношения "дали трещину". Девушка назвала себя человеком консервативных взглядов. Она отметила, что "влюбилась в Алишера и хотела выйти за него замуж, но в итоге вышла за Моргенштерна".
Моргенштерн намекнул на расставание в песне "Селяви": в частности, там есть строчка "Нам пора прощаться – селяви".
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