https://ria.ru/20220414/zinatullina-1783514484.html

"Сама зарабатываю достаточно": Дилара Зинатуллина о разрыве с Моргенштерном

"Сама зарабатываю достаточно": Дилара Зинатуллина о разрыве с Моргенштерном - РИА Новости, 14.04.2022

"Сама зарабатываю достаточно": Дилара Зинатуллина о разрыве с Моргенштерном

Дилара Зинатуллина прокомментировала раздел имущества после объявления о разрыве отношений с Моргенштерном. Девушка отметила, что, не смотря на заверения... РИА Новости, 14.04.2022

2022-04-14T15:09

2022-04-14T15:09

2022-04-14T15:09

шоубиз

знаменитости

моргенштерн (алишер моргенштерн)

шоу-бизнес

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Дилара Зинатуллина прокомментировала раздел имущества после объявления о разрыве отношений с Моргенштерном. Девушка отметила, что, не смотря на заверения некоторых СМИ, она не хочет "навариться" на рэпере.Свадьба эпатажной пары состоялась в прошлом году в Москве, однако на днях девушка объявила о разрыве.Она добавила, что после свадьбы их отношения "дали трещину". Девушка назвала себя человеком консервативных взглядов. Она отметила, что "влюбилась в Алишера и хотела выйти за него замуж, но в итоге вышла за Моргенштерна".Моргенштерн намекнул на расставание в песне "Селяви": в частности, там есть строчка "Нам пора прощаться – селяви".

https://ria.ru/20210831/morgenshtern-1748049371.html

https://ria.ru/20220328/dobrovolskaya-1780459175.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес