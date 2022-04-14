https://ria.ru/20220414/zinatullina-1783514484.html
"Сама зарабатываю достаточно": Дилара Зинатуллина о разрыве с Моргенштерном
"Сама зарабатываю достаточно": Дилара Зинатуллина о разрыве с Моргенштерном - РИА Новости, 14.04.2022
"Сама зарабатываю достаточно": Дилара Зинатуллина о разрыве с Моргенштерном
Дилара Зинатуллина прокомментировала раздел имущества после объявления о разрыве отношений с Моргенштерном. Девушка отметила, что, не смотря на заверения... РИА Новости, 14.04.2022
2022-04-14T15:09
2022-04-14T15:09
2022-04-14T15:09
шоубиз
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моргенштерн (алишер моргенштерн)
шоу-бизнес
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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Дилара Зинатуллина прокомментировала раздел имущества после объявления о разрыве отношений с Моргенштерном. Девушка отметила, что, не смотря на заверения некоторых СМИ, она не хочет "навариться" на рэпере.Свадьба эпатажной пары состоялась в прошлом году в Москве, однако на днях девушка объявила о разрыве.Она добавила, что после свадьбы их отношения "дали трещину". Девушка назвала себя человеком консервативных взглядов. Она отметила, что "влюбилась в Алишера и хотела выйти за него замуж, но в итоге вышла за Моргенштерна".Моргенштерн намекнул на расставание в песне "Селяви": в частности, там есть строчка "Нам пора прощаться – селяви".
https://ria.ru/20210831/morgenshtern-1748049371.html
https://ria.ru/20220328/dobrovolskaya-1780459175.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, моргенштерн (алишер моргенштерн), шоу-бизнес
"Сама зарабатываю достаточно": Дилара Зинатуллина о разрыве с Моргенштерном
Дилара Зинатуллина заявила, что не хочет "навариться" на Моргенштерне после разрыва
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Дилара Зинатуллина прокомментировала раздел имущества после объявления о разрыве отношений с Моргенштерном. Девушка отметила, что, не смотря на заверения некоторых СМИ, она не хочет "навариться" на рэпере.
"Забавно, что вы все еще думаете, что я хочу на нем навариться. Из этого брака я ничего материального не вынесла, хотя могла бы. Просто потому, что это не было целью, и я сама зарабатываю достаточно", – написала Дилара в соцсетях.
Свадьба эпатажной пары состоялась в прошлом году в Москве, однако на днях девушка объявила о разрыве.
"Мы приняли решение, что всю эту историю пора заканчивать. Я не хочу о нем высказываться плохо. Как бы банально это не звучало, мы просто не сошлись характерами. Мы поняли, что больше не можем находиться в таких тесных и близких отношениях", – говорила Дилара.
Она добавила, что после свадьбы их отношения "дали трещину". Девушка назвала себя человеком консервативных взглядов. Она отметила, что "влюбилась в Алишера и хотела выйти за него замуж, но в итоге вышла за Моргенштерна".
Моргенштерн намекнул на расставание в песне "Селяви": в частности, там есть строчка "Нам пора прощаться – селяви".