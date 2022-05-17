https://ria.ru/20220517/volk-1788751736.html

"Не укусит за бочок". Как жить с гибридом волка и собаки

"Не укусит за бочок". Как жить с гибридом волка и собаки - РИА Новости, 17.05.2022

"Не укусит за бочок". Как жить с гибридом волка и собаки

Гибрид волка и собаки – домашний зверь, который может быть очень непредсказуемым. За таким животным требуется особенный уход и соблюдение законодательных ограничений. Есть ли риск остаться без пальцев, если неправильно чесать его за ушком? Как и чем кормить такого волка? И зачем люди заводят гибридов?

2022-05-17T12:00

2022-05-17T12:00

2022-05-17T12:22

зверокаст

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домашние животные

домашний питомец

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Не укусит за бочок: как жить с гибридом волка и собаки Гибрид волка и собаки – домашний зверь, который может быть загадочным, а, порой, даже непредсказуемым. За таким животным требуется особенный уход и соблюдение законодательных ограничений. Есть ли риск остаться без пальцев, если неправильно чесать его за ушком? Как и чем кормить такого волка? И зачем люди заводят гибридов? audio/mpeg

Разобраться во всем многообразии гибридов собаки и волка, нам помогла Алида Насырова – хозяйка Киры гибрида, который на целых 75% является волком, так как ее мама – волчица, а отец – тоже гибрид канадского черного волка и маламута.Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере⁃ собирает помощь для бездомных животных⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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