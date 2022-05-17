Рейтинг@Mail.ru
"Не укусит за бочок". Как жить с гибридом волка и собаки - РИА Новости, 17.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Зверокаст
Подкаст о том, как живется с обычными и не самыми обычными питомцами. Рассказываем о секретах содержания домашних волков, енотов, черепах и лошадей. Обсуждаем проблемы бездомных животных, социализации собак и кошек. Узнаем, с кем дома жить можно, а кого лучше оставить в дикой природе.
https://ria.ru/20220517/volk-1788751736.html
"Не укусит за бочок". Как жить с гибридом волка и собаки
"Не укусит за бочок". Как жить с гибридом волка и собаки - РИА Новости, 17.05.2022
"Не укусит за бочок". Как жить с гибридом волка и собаки
Гибрид волка и собаки – домашний зверь, который может быть очень непредсказуемым. За таким животным требуется особенный уход и соблюдение законодательных ограничений. Есть ли риск остаться без пальцев, если неправильно чесать его за ушком? Как и чем кормить такого волка? И зачем люди заводят гибридов?
2022-05-17T12:00
2022-05-17T12:22
зверокаст
животные
домашние животные
домашний питомец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1788751736.jpg?1652779337
Не укусит за бочок: как жить с гибридом волка и собаки
Гибрид волка и собаки – домашний зверь, который может быть загадочным, а, порой, даже непредсказуемым. За таким животным требуется особенный уход и соблюдение законодательных ограничений. Есть ли риск остаться без пальцев, если неправильно чесать его за ушком? Как и чем кормить такого волка? И зачем люди заводят гибридов?
audio/mpeg
Разобраться во всем многообразии гибридов собаки и волка, нам помогла Алида Насырова – хозяйка Киры гибрида, который на целых 75% является волком, так как ее мама – волчица, а отец – тоже гибрид канадского черного волка и маламута.Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.Ассоциация⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере⁃ собирает помощь для бездомных животных⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
животные, домашние животные, домашний питомец, аудио
12:00 17.05.2022 (обновлено: 12:22 17.05.2022)
 

"Не укусит за бочок". Как жить с гибридом волка и собаки

Читать ria.ru в
Гибрид волка и собаки – домашний зверь, который может быть очень непредсказуемым. За таким животным требуется особенный уход и соблюдение законодательных ограничений. Есть ли риск остаться без пальцев, если неправильно чесать его за ушком? Как и чем кормить такого волка? И зачем люди заводят гибридов?
Не укусит за бочок: как жить с гибридом волка и собаки
12:00
Разобраться во всем многообразии гибридов собаки и волка, нам помогла Алида Насырова – хозяйка Киры гибрида, который на целых 75% является волком, так как ее мама – волчица, а отец – тоже гибрид канадского черного волка и маламута.
Проект подготовлен при поддержке Ассоциации "Благополучие животных". Это объединение фондов и неравнодушных граждан, миссия которых развитие гуманного отношения к животным в стране.
Ассоциация
⁃ на законодательном уровне защищает интересы животных
⁃ контролирует выполнение и реализацию государственных тендеров в зоосфере
⁃ собирает помощь для бездомных животных
⁃ объединяет фонды, экспертов, волонтеров и зоозащитников в 69 регионах страны
"Зверокаст" обычно выходит по вторникам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене
 
ЗверокастЖивотныедомашние животныеДомашний питомец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала