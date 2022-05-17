https://ria.ru/20220517/vikipediya-1788983480.html

В Совфеде предложили создать альтернативу Википедии

В Совфеде предложили создать альтернативу Википедии - РИА Новости, 17.05.2022

В Совфеде предложили создать альтернативу Википедии

Сенаторы предлагают создать альтернативу Википедии, правдивую альтернативную платформу. РИА Новости, 17.05.2022

2022-05-17T12:00

2022-05-17T12:00

2022-05-17T12:00

общество

лилия гумерова

wikipedia

совет федерации рф

россия

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сенаторы предлагают создать альтернативу Википедии, правдивую альтернативную платформу."Наше предложение - обеспечить формирование интернет-энциклопедии, включающей достоверные данные, как альтернативу Википедии", - сказала глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в ходе "круглого стола" "Традиционное духовно-нравственное воспитание молодежи в современном образовательном пространстве".По ее словам, мы видим, что сейчас происходит на этих платформах, и "нам видится, что наших ресурсов, нашего потенциала достаточно для того, чтобы сделать правдивую альтернативную платформу".

https://ria.ru/20220506/vikipediya-1787232469.html

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, лилия гумерова, wikipedia, совет федерации рф, россия