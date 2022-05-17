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В Совфеде предложили создать альтернативу Википедии - РИА Новости, 17.05.2022
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В Совфеде предложили создать альтернативу Википедии
В Совфеде предложили создать альтернативу Википедии - РИА Новости, 17.05.2022
В Совфеде предложили создать альтернативу Википедии
Сенаторы предлагают создать альтернативу Википедии, правдивую альтернативную платформу. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:00
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общество
лилия гумерова
wikipedia
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сенаторы предлагают создать альтернативу Википедии, правдивую альтернативную платформу."Наше предложение - обеспечить формирование интернет-энциклопедии, включающей достоверные данные, как альтернативу Википедии", - сказала глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в ходе "круглого стола" "Традиционное духовно-нравственное воспитание молодежи в современном образовательном пространстве".По ее словам, мы видим, что сейчас происходит на этих платформах, и "нам видится, что наших ресурсов, нашего потенциала достаточно для того, чтобы сделать правдивую альтернативную платформу".
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общество, лилия гумерова, wikipedia, совет федерации рф, россия
12:00 17.05.2022
 
В Совфеде предложили создать альтернативу Википедии

Глава комитета Совфеда по науке Гумерова предложила создать альтернативу Википедии

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сенаторы предлагают создать альтернативу Википедии, правдивую альтернативную платформу.
"Наше предложение - обеспечить формирование интернет-энциклопедии, включающей достоверные данные, как альтернативу Википедии", - сказала глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в ходе "круглого стола" "Традиционное духовно-нравственное воспитание молодежи в современном образовательном пространстве".
По ее словам, мы видим, что сейчас происходит на этих платформах, и "нам видится, что наших ресурсов, нашего потенциала достаточно для того, чтобы сделать правдивую альтернативную платформу".
Сайт российской Википедии - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
6 мая, 15:41
ОП потребовала наказать Википедию за провокацию перед Днем Победы
 
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