https://ria.ru/20220517/vikipediya-1788983480.html
В Совфеде предложили создать альтернативу Википедии
В Совфеде предложили создать альтернативу Википедии - РИА Новости, 17.05.2022
В Совфеде предложили создать альтернативу Википедии
Сенаторы предлагают создать альтернативу Википедии, правдивую альтернативную платформу. РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T12:00
2022-05-17T12:00
2022-05-17T12:00
общество
лилия гумерова
wikipedia
совет федерации рф
россия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сенаторы предлагают создать альтернативу Википедии, правдивую альтернативную платформу."Наше предложение - обеспечить формирование интернет-энциклопедии, включающей достоверные данные, как альтернативу Википедии", - сказала глава комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова в ходе "круглого стола" "Традиционное духовно-нравственное воспитание молодежи в современном образовательном пространстве".По ее словам, мы видим, что сейчас происходит на этих платформах, и "нам видится, что наших ресурсов, нашего потенциала достаточно для того, чтобы сделать правдивую альтернативную платформу".
https://ria.ru/20220506/vikipediya-1787232469.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, лилия гумерова, wikipedia, совет федерации рф, россия
В Совфеде предложили создать альтернативу Википедии
Глава комитета Совфеда по науке Гумерова предложила создать альтернативу Википедии